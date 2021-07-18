PLG／洪楷傑未獲CBA球隊青睞 選秀首輪熱門

中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會今天登場，來自政治大學的後衛洪楷傑未獲球隊青睞，後續將投入台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+選秀，預期將是首輪熱門人選。

現年22歲的洪楷傑高中就讀於高苑工商，曾率隊在104、105學年度闖進高中籃球聯賽（HBL）4強，升上大學後，加入政大雄鷹隊，幫助政大106年學年度大專籃球聯賽（UBA）公開二級拿下季軍，取得隔年進軍公開一級門票，107、108學年度各以第6、第5作收，更在109學年度搶下隊史首冠。

CBA自2015年首度舉辦選秀會，今年邁入第7屆，過去6屆共有7名台灣球員獲選，包括胡瓏貿、陳盈駿、周儀翔、林韋翰、吳永盛、楊盛硯、林庭謙，而陳盈駿則是2017年選秀狀元。2021-2022年CBA選秀今天在中國青島舉行，洪楷傑為這次唯一報名的台將，最終落選。

除了CBA選秀外，洪楷傑同時還報名22日舉行的PLG選秀會，和健行科大前鋒朱雲豪、台師大控衛陳又瑋都是首輪熱門人選。

PLG首屆選秀會新球隊新北國王與高雄鋼鐵人首輪可選2次，而新竹街口攻城獅握有狀元籤，首輪順位依序為攻城獅、鋼鐵人、國王、桃園領航猿、福爾摩沙台新夢想家、富邦勇士、國王、鋼鐵人。