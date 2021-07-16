籃球／比賽還沒開始就結束 中國14歲226公分少女輾壓對手

中國近期舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽，山東西王籃球俱樂部靠著身高226公分的張子宇在籃下狂砍42分，幫助球隊奪冠，而張子宇打球的影片一出也立刻引發網友熱議。 張子宇出生籃球世家，父母親都是籃

2021-07-16 18:47