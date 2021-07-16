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籃球／比賽還沒開始就結束 中國14歲226公分少女輾壓對手

聯合新聞網 / 綜合報導

中國近期舉辦全國U15籃球聯賽女子組決賽，山東西王籃球俱樂部靠著身高226公分的張子宇在籃下狂砍42分，幫助球隊奪冠，而張子宇打球的影片一出也立刻引發網友熱議。

張子宇出生籃球世家，父母親都是籃球員，母親更是中國女籃國家隊成員于瑛。父親身高213公分，母親198公分，也因此，張子宇擁有超狂高個子基因，小學六年級時，他就已211公分，而現年14歲的他更長到226公分，未來他還可能繼續長高。張子宇也提到，自己的偶像是NBA球星詹姆斯（Lebron James）和哈登（James Harden）。

張子宇在賽場上比其他選手高出一大截，他在籃下如魚得水，搶籃板、蓋火鍋、得分都難不倒他，全場狂得42分，抓下25個籃板、另賞6次火鍋，幫助球隊拿下勝利，中國網友也戲稱「比賽還沒開始就結束了」。

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