PLG／狀元熱門謝亞軒等8人退出 首屆選秀會42人參加

P. LEAGUE+（PLG）今天宣布2021選秀大會確定名單，其中尤楚翔、韓杰諭、東方譯慷、謝亞軒、蔡岳崇、林思安、吳啟安與鍾博宇共8名球員，截止時間前撤銷選秀申請，最終有42人確定參與今年選秀。

PLG將於22日舉辦首次選秀大會，由於疫情關係將採線上直播，晚上6點開始選前報，將邀請主播田鴻魁、球評王信凱進行選秀前的預測及分析，晚上6點半開始正式選秀，屆時將會揭曉PLG史上第一位選秀狀元到底花落誰家。

近期台灣籃壇熱鬧非凡，PLG首次選秀大會備受關注，聯盟特別感謝台新銀行的大力贊助，另外，台灣大哥大、LPSupport、SAMPO、HUBLOT、AREA02、學思動力等知名企業也一起共襄盛舉。

PLG選秀第一輪順序依序為攻城獅、鋼鐵人、國王、桃園領航猿、福爾摩沙台新夢想家、富邦勇士、國王、鋼鐵人，新秀合約有保障薪資，首輪第一順位9萬新台幣、第二順位8萬、第三順位7萬，最高年薪180萬，其餘首輪順位為6萬、次輪5萬，第三輪以後為4萬，最高年薪為150萬。

職籃新聯盟T1昨天也宣布28日舉辦線上選秀會，SBL選秀會則是8月4日登場。