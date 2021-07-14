籃球／搶下裕隆冠軍陣容四球星 P聯盟成大贏家

在近日呂政儒宣布轉戰高雄鋼鐵人後，上賽季與台啤並列冠軍的新北裕隆四大球星——呂政儒、林宜輝、李愷諺和簡浩紛紛在日前宣布離隊，而且全員通通從SBL轉戰P聯盟。

呂政儒是繼田壘、楊敬敏、林志傑、曾文鼎後，再一位加入ＰＬＧ的黃金世代球星，而前隊友林宜輝則加入攻城獅，35歲的他上季才於SBL達標生涯4000分，預計將補上攻城獅鋒線戰力。

而上季打出場均8.9分、5.8籃板、4.1助攻、1.9抄截，入選年度第一隊與最佳後場防守球員的李愷諺還在巔峰的28歲，他將加入新成立的新北國王帶來後場戰力。至於36歲的簡浩則是加盟台新夢想家，坐擁6座總冠軍的他將替新球隊帶來內線經驗。

自兩聯盟成立以來，SBL球員「全員逃走中」，不過裕隆已於今夏網羅柯旻豪、吳祐任與李其恩，並預計在選秀會和自由市場重拾信心，希望能重回上賽季的巔峰，