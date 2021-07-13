WSBL／選秀會21日登場 5人報名

WSBL新人選秀會將於7月21日登場，採線上進行，中華民國籃球協會今天宣布，共5名球員報名選秀會，包括來自109學年度UBA 4強隊伍台師大陳怡萱和佛光大學楊婉琳。

女子超級籃球聯賽（WSBL）新人選秀今年邁入第3年，經WSBL球團決議，今年度起各隊無法再保留建教合作學校球員，想要參加WSBL的球員，必須透過報名選秀會的方式。

籃協發布新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年度WSBL新人選秀會將於7月21日登場，因疫情影響避免室內群聚，將以線上選秀方式進行，選秀順序依序為台電、中華電信、台元、國泰人壽。

籃協表示，這次共有5名球員報名，都是來自大專籃球聯賽（UBA）各級好手，其中台師大中鋒陳怡萱、佛光大學前鋒楊婉琳在109學年度UBA一級4強決賽均有精彩表現，分別幫助球隊拿下亞軍和季軍。

其他像是台北市立大學射手吳采庭，是球隊主力戰將，世新大學中鋒謝津宛則擁有2017年U16、2018年U18兩屆青年隊國手資歷，楊舒晴來自109學年度UBA二級冠軍清華大學。