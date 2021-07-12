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亞男籃資格賽／陳盈駿領銜拚門票 培訓名單出爐
中華男籃8月將與關島隊進行2連戰，爭取進軍亞洲盃最後機會，中華民國籃球協會今天公布16人培訓名單，這次共有5名旅外球員入列，將由陳盈駿領銜出征。
中華男籃在6月亞洲盃資格賽分組賽事結束後，以分組第3名獲得參加8月資格賽第2輪門票，將與關島、印度、沙烏地阿拉伯、巴勒斯坦進行「5搶3」資格賽。
中華隊資格賽第2輪與關島同組，兩隊將在8月12日至14日進行2場比賽，獲勝隊伍將可晉級2021年亞洲盃。
籃協今天發布新聞稿表示，中華男籃本階段由總教練帕克（Charlie Parker）領軍，教練團許皓程、楊哲宜續任，並由愛爾麗醫美集團董事長常如山出任領隊。
16名培訓球員囊括超級籃球聯賽（SBL）、台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+及5名旅外球員，像是陳盈駿、林韋翰、林庭謙、吳永盛與胡瓏貿。
其餘入選培訓隊球員還有吳家駿（璞園）、李啟瑋（台啤）、黃聰翰（台啤）、周桂羽（富邦）、黃泓瀚（領航猿）、蘇士軒（台銀）、譚傑龍、陳冠全（領航猿）、周柏臣（裕隆）、李德威（夢想家）、謝宗融（台銀）。
受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，目前仍屬於第3級警戒，籃協表示，球隊開訓時間仍須視疫情狀況，待主管機關核准。
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