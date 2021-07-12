亞男籃資格賽／陳盈駿領銜拚門票 培訓名單出爐

美國男籃東奧代表隊熱身賽首戰意外踢到鐵板，竟以87比90不敵過去交手總被自己予取予求的奈及利亞，好消息是2021年U19青年FIBA世界盃籃球賽上，小老弟替老大擱在國際賽場上討回顏面，以83比81險勝

2021-07-12 10:12