PLG／陳信安緊迫盯人奏效 鄭志龍接掌領航猿兵符

「籃球博士」鄭志龍確定接任P. LEAGUE+桃園領航猿總教練，他今天稱讚，總經理陳信安緊迫盯人做得不錯，感動了他，未來期待每一場比賽能帶給球迷感動，並力拚最高榮耀。

鄭志龍去年加入中華男籃教練團，並在6月的亞洲盃資格賽第三階段擔任執行教練，在結束階段性任務後，確定轉換新跑道，接下台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+領航猿（簡稱PLG）兵符。

鄭志龍接受中央社記者訪問時表示，一直與陳信安保持聯絡，去年返台後，雙方曾聊及球隊事務，直到上季結束後才有談到接任總教練一事。

不過，不只領航猿有意延攬，鄭志龍透露，其他球隊也提出邀約，但當時以中華隊為重，希望等賽事告一段落後再討論。

「信安這次盯人做得不錯，一直從頭到尾盯得非常緊。」鄭志龍坦言，看到陳信安動作非常積極，「心裡有些感動，就沒有再做其他考慮。」

鄭志龍今天已赴球場和球員打照面，他表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，目前仍維持第3級警戒，球員採分流進行體能訓練 ，今天也已與陳信安、教練團就未來規劃初步溝通、交換意見。

談到未來球隊戰力布局以及洋將人選，鄭志龍表示，還需與教練團討論，由於領航猿為璞園旗下球隊，他強調，對於璞園體系不陌生，未來球隊將以原本璞園的球風、文化為基礎，「我們自己再來看看可以擦出什麼火花」。

「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）上季加入領航猿，以本土球員身分出賽，日前在個人社群網站宣布成為自由球員，引發討論。

至於是否爭取戴維斯續留球隊，鄭志龍表示，戴維斯無論是在球隊和中華隊陣中都是功臣，並認同戴維斯的貢獻，但每名球員合約到期後，若有其他想法，他都秉持著尊重的態度。

不過，鄭志龍強調，他仍希望戴維斯能續留領航猿，但還是尊重戴維斯個人選擇。

談到執教目標，鄭志龍表示，既然已經職業化，希望領航猿未來每一場比賽都能帶給球迷感動，打出一場場精彩的比賽，並在上述基礎之下，持續爭取最高榮譽。