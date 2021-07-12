亞籃資格賽／爭亞洲盃門票最終機會 中華隊16人名單出爐

中華男籃上月前往菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段，最終獲得分組第3，要參加下月份最終資格賽才能搭上亞洲盃末班車，今天中華籃協宣布下月前往印尼的16人培訓名單，屆時將由愛爾麗醫美集團董事長常如山出任領隊，為中華男籃提供相關支援。

中華男籃隊上月由「籃球博士」鄭志龍臨場調度，最爭資格賽改由外籍教練帕克總教練領軍，教練團成員許皓程和楊哲宜續任，16名培訓球員囊括SBL、PLG兩聯盟及旅外球員，分別是陳盈駿（旅外）、吳家駿（璞園）、林韋翰（旅外）、林庭謙（旅外）、吳永盛（旅外）、李啟瑋（台啤）、黃聰翰（台啤）、周桂羽（富邦）、黃泓瀚（領航猿）、胡瓏貿（旅外）、蘇士軒（台銀）、譚傑龍、陳冠全（領航猿）、周柏臣（裕隆）、李德威（夢想家）及謝宗融（台銀）。

中華男籃隊將於8月12日到14日與關島隊進行兩場比賽，獲勝隊伍就可晉級2021年亞洲盃；由於目前國內仍屬防疫第三級警戒，代表隊開訓時間仍須視疫情狀況待主管機關核准。

愛爾麗集團是國內知名醫美企業，長期投入社會公益活動，新冠疫情在國內升溫後，愛爾麗集團即捐贈大量防護衣、醫療器材等設備給相關機構，為對抗疫情貢獻一己之力；愛爾麗關懷體壇也不落人後，長期提供醫療資源幫助東京奧運代表隊，董事長常如山得知中華男籃即將出征印尼雅加達，也決定挺身而出擔任領隊一職，為國家代表隊提供相關支援。