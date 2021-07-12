快訊

登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

亞籃資格賽／爭亞洲盃門票最終機會 中華隊16人名單出爐

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華男籃上月赴菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段獲分組第3，下個月要參加最終資格賽搶搭亞洲盃末班車。 中央社資料照
中華男籃上月赴菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段獲分組第3，下個月要參加最終資格賽搶搭亞洲盃末班車。 中央社資料照

中華男籃上月前往菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段，最終獲得分組第3，要參加下月份最終資格賽才能搭上亞洲盃末班車，今天中華籃協宣布下月前往印尼的16人培訓名單，屆時將由愛爾麗醫美集團董事長常如山出任領隊，為中華男籃提供相關支援。

中華男籃隊上月由「籃球博士」鄭志龍臨場調度，最爭資格賽改由外籍教練帕克總教練領軍，教練團成員許皓程和楊哲宜續任，16名培訓球員囊括SBL、PLG兩聯盟及旅外球員，分別是陳盈駿（旅外）、吳家駿（璞園）、林韋翰（旅外）、林庭謙（旅外）、吳永盛（旅外）、李啟瑋（台啤）、黃聰翰（台啤）、周桂羽（富邦）、黃泓瀚（領航猿）、胡瓏貿（旅外）、蘇士軒（台銀）、譚傑龍、陳冠全（領航猿）、周柏臣（裕隆）、李德威（夢想家）及謝宗融（台銀）。

中華男籃隊將於8月12日到14日與關島隊進行兩場比賽，獲勝隊伍就可晉級2021年亞洲盃；由於目前國內仍屬防疫第三級警戒，代表隊開訓時間仍須視疫情狀況待主管機關核准。

愛爾麗集團是國內知名醫美企業，長期投入社會公益活動，新冠疫情在國內升溫後，愛爾麗集團即捐贈大量防護衣、醫療器材等設備給相關機構，為對抗疫情貢獻一己之力；愛爾麗關懷體壇也不落人後，長期提供醫療資源幫助東京奧運代表隊，董事長常如山得知中華男籃即將出征印尼雅加達，也決定挺身而出擔任領隊一職，為國家代表隊提供相關支援。

陳盈駿 胡瓏貿 吳永盛 周柏臣

延伸閱讀

籃球／高喊美國隊須振作 泰托姆：調整時間所剩無多

籃球／魯比歐領軍西班牙 東奧熱身賽雙殺法國

籃球／杜蘭特不畏辛勞打奧運 格林：說服他退出比加入還難

米爾斯絕殺三分球 澳洲熱身賽險勝阿根廷

相關新聞

籃球／爭亞洲盃門票最終機會 中華隊16人名單出爐

中華男籃上月前往菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段，最終獲得分組第3，要參加下月份最終資格賽才能搭上亞洲盃末班車，今天中華籃...

PLG／鄭志龍出任領航猿總教練 盼融合老宏國精神

桃園領航猿在PLG元年一度遇群龍無首狀態，今天球團宣布，由「籃球博士」鄭志龍擔任總教練，期待能融合老宏國的精神，打造出球...

U19世界盃／2022、23年NBA潛在狀元強碰 美力壓法奪金

美國男籃東奧代表隊熱身賽首戰意外踢到鐵板，竟以87比90不敵過去交手總被自己予取予求的奈及利亞，好消息是2021年U19青年FIBA世界盃籃球賽上，小老弟替老大擱在國際賽場上討回顏面，以83比81險勝

T1／高雄海神入港 打造專業團隊

高雄海神隊管理階層首重團隊合作與在地化紮根，領隊、執行長與總經理專業分工，加上國揚集團資源，期待走入高雄在地，打造能讓高...

T1／首場活動連線中興大學 台中太陽球員分享心路歷程

T1聯盟台中太陽隊今天展開校園活動第一站，與中興大學籃球隊學生進行網路見面會，由總經理汪蔚傑、球員蘇奕晉、邱柏璋在線上進...

PLG／簡浩帶槍投靠 夢想家小球部隊火力再升級

在PLG另外5支球隊相繼宣布季後補強訊息後，新賽季將暫別彰化前往台中的台新夢想家隊也在今天公布首波補強，上賽季效力SBL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。