PLG／領航猿後場再補強 陳昱瑞灌籃秀桃園登場

桃園領航猿隊繼日前宣布補進前鋒黃泓瀚後，今天再簽下前SBL台銀隊後衛陳昱瑞，過去曾拿下過UBA總冠軍賽MVP、SBL新人王的他，將為領航猿再提升後場進攻火力，優異的彈跳能力也將帶來不少灌籃美技。

畢業於HBL屏東高中、UBA國立體大的陳昱瑞，在高中與大學階段都具有爭冠經驗，其中包括帶領國體大拿下過總冠軍，在第16季SBL選秀會上他也被台銀在首輪第一順位選入，成為該年選秀會的狀元，並在菜鳥球季就獲得重用，拿下年度最佳新人和年度第六人。

不僅在SBL有不錯的表現，過去幾年陳昱瑞也屢屢披上瓊斯盃中華白隊戰袍，日前更入選國家一隊前往菲律賓參加亞洲盃資格賽第三階段賽事。對於陳昱瑞加盟，領航猿球團表示，陳昱瑞除擁有投射能力外，身體對抗性也具備一定強度，再加上驚人的彈跳爆發力，雖僅有185公分，也能屢屢繳出扣籃美技，期待他能在PLG賽場上展現全方位球技。

對於加盟領航猿，陳昱瑞則表示相當期待及興奮，相信可以快速融入團隊，而加入球隊的首季目標就是盡本分、盡全力，幫助球隊衝擊總冠軍。