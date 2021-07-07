瓊斯盃／連兩年停辦 籃協：不得已的決定

中華籃協在今天舉行線上記者會，除了說明日前公布的聯盟選秀指引外，也宣布今年瓊斯盃將受疫情影響連兩年停辦，至於接下來國內賽事是否能夠順利開打，籃協秘書長李一中則強調疫情狀況將是首要因素，也必須做一些球迷進場上的考量。

中華籃協秘書長李一中指出，今年瓊斯盃原訂於8月下旬在新莊體育館舉行，不過受到疫情影響目前已傾向停辦，「這是個不得已的決定，去年瓊斯盃沒辦成後，今年很多球迷打電話到協會來，引頸期盼瓊斯盃能夠順利舉行。」

李一中指出，瓊斯盃過往的前置作業大約在賽前半年就必須展開，包括對於參賽各國的邀請和確認，不過依照目前國內的狀況，要舉辦的難度非常高，尤其目前國內疫苗施打率還沒那麼普遍，如開放球迷進場造成防疫狀況，不是單項協會可以扛下的責任。

至於今年國內賽事是否會受到疫情影響，李一中也表示，如果疫情持續下去，確實要進行一些球迷進場的考量，協會後續也將會再做一些評估。