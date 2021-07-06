SBL／簡浩揮別裕隆 下一步受矚目
超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷繼主力呂政儒、林宜輝、李愷諺離隊後，簡浩今天也確定揮別裕隆，未來包括台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+或T1 League可能成為他的選項之一。
裕隆6月30日宣布5名選手離隊，其中本土王牌射手「男模」呂政儒、林宜輝、李愷諺，都是球隊重要主力，目前林宜輝、李愷諺都已找到新東家，分別加入P.LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅、新北國王隊。
裕隆今天在臉書公布球員異動，混血射手簡浩新賽季將與裕隆分道揚鑣，球團除了感謝簡浩這2季的付出與貢獻，也祝福他未來發展一切順遂。
簡浩在第5季加入SBL，但前2季以洋將身分為SBL璞園、台銀出賽，在取得台灣身分證後，2009年參加SBL第7季選秀會，被台銀選中，成為選秀狀元，後來曾轉戰台啤、璞園，並在2013年短暫挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），返台後再度回鍋老東家璞園。
簡浩直到第17季才改披裕隆戰袍，並完成生涯3000分里程碑，但上季因傷所擾，缺席13場賽事，直到下半季才歸隊，SBL生涯場均8.4分、3.5籃板、1.4助攻。
現年36歲的簡浩未來還有機會在賽場上延續籃球生涯，下一步動向將備受關注。
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