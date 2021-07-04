SBL／陳昱瑞離隊 台銀臉書祝福

超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行今天在臉書宣布第16季選秀狀元、後衛陳昱瑞合約期滿，同時也祝福陳昱瑞未來籃球路能有不錯的表現，而陳昱瑞離隊後，未來有機會改披新戰袍亮相。

台銀上季相隔4季重返SBL季後賽行列，季後賽首輪以1比3不敵裕隆納智捷，休季期間雖與陳侑昫等多名選手續約，但也在7月初宣布吳祐任、劉韋辰、林郅為、李其恩等人離隊，其中林郅為選擇赴日發展，加入日本B聯盟第2級福岡新銳。

台銀今天再度宣布球員異動，陳昱瑞合約期滿，將離開球隊，陳昱瑞畢業於國立體大，大學時期曾帶隊拿下大專籃球聯賽（UBA）冠軍，並獲選冠軍賽MVP，第16季以選秀狀元之姿加入台銀，並拿下新人王及最佳第六人的殊榮。

陳昱瑞在SBL的3個球季，場均7.2分、3.1籃板、2.1助攻。

SBL上季結束後，部分球員選擇新賽季轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）或新職籃聯盟T1League，陳昱瑞未來落腳處有待關注。

台銀表示，陳昱瑞在台銀期間，為維持身體強度，訓練時自我要求高，並持續發展出更多元的球風，是球隊攻守都相當倚賴的球員。

陳昱瑞從初出茅廬的年輕球員，逐年進步，到成為國家隊的成員之一，今年代表中華隊參加亞洲盃資格賽。球團表示，這幾年陳昱瑞的成長，都看在眼裡，儘管合約到期，但感謝他這幾年的付出與貢獻，祝福他接下來的籃球路程中，能夠有很棒的發展及表現。