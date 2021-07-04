快訊

「滴滴出行」剛赴美上市 遭大陸網信辦要求下架

台中大雅中清路瓦斯外洩 洩漏量1萬PPM封路警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／陳昱瑞離隊 台銀臉書祝福

中央社 / 台北4日電
陳昱瑞。 報系資料照
陳昱瑞。 報系資料照

超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行今天在臉書宣布第16季選秀狀元、後衛陳昱瑞合約期滿，同時也祝福陳昱瑞未來籃球路能有不錯的表現，而陳昱瑞離隊後，未來有機會改披新戰袍亮相。

台銀上季相隔4季重返SBL季後賽行列，季後賽首輪以1比3不敵裕隆納智捷，休季期間雖與陳侑昫等多名選手續約，但也在7月初宣布吳祐任、劉韋辰、林郅為、李其恩等人離隊，其中林郅為選擇赴日發展，加入日本B聯盟第2級福岡新銳。

台銀今天再度宣布球員異動，陳昱瑞合約期滿，將離開球隊，陳昱瑞畢業於國立體大，大學時期曾帶隊拿下大專籃球聯賽（UBA）冠軍，並獲選冠軍賽MVP，第16季以選秀狀元之姿加入台銀，並拿下新人王及最佳第六人的殊榮。

陳昱瑞在SBL的3個球季，場均7.2分、3.1籃板、2.1助攻。

SBL上季結束後，部分球員選擇新賽季轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）或新職籃聯盟T1League，陳昱瑞未來落腳處有待關注。

台銀表示，陳昱瑞在台銀期間，為維持身體強度，訓練時自我要求高，並持續發展出更多元的球風，是球隊攻守都相當倚賴的球員。

陳昱瑞從初出茅廬的年輕球員，逐年進步，到成為國家隊的成員之一，今年代表中華隊參加亞洲盃資格賽。球團表示，這幾年陳昱瑞的成長，都看在眼裡，儘管合約到期，但感謝他這幾年的付出與貢獻，祝福他接下來的籃球路程中，能夠有很棒的發展及表現。

SBL 選秀 林郅為

延伸閱讀

美國隊備戰東京奧運 公佈5場熱身賽賽程

中職／泰迪離隊打奧運 邦威也收到墨西哥徵召詢問

SBL／裕隆看板呂政儒、林宜輝離隊 引爆搶人大戰

NBA／畢拉普斯掌兵符引反彈聲浪 里拉德遭波及恐尋求離隊

相關新聞

SBL／陳昱瑞離隊 台銀臉書祝福

超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行今天在臉書宣布第16季選秀狀元、後衛陳昱瑞合約期滿，同時也祝福陳昱瑞未來籃球路能有不錯的表...

PLG／林宜輝重磅加盟攻城獅 盼與老戰友林冠綸助隊奪冠

新竹街口攻城獅今天宣布，上賽季效力SBL裕隆的35歲前鋒林宜輝正式加盟，並將與過去達欣老戰友林冠綸再一次攜手合作，儘管兩...

PLG／攻城獅手握狀元籤 控衛陳又瑋、射手謝亞軒列考量

PLG聯盟首屆選秀會將於7月22日登場，手握狀元籤的新竹街口攻城獅總教練林冠綸透露，包括台灣師大控衛陳又瑋、射手謝亞軒、...

T1／蘇奕晉返鄉效力太陽 汪蔚傑：盼他朝MVP前進

上月成軍的T1聯盟台中太陽隊，在今天宣布陣中第一位加盟球員為台中在地球星蘇奕晉，上賽季效力SBL九太科技隊的他對於將返鄉...

PLG／陳又瑋、謝亞軒領銜 首屆選秀會50人符合資格

PLG在日前公布首屆選秀會相關事宜後，報名也在6月30日截止，經過聯盟的審核最終報名66人共50人符合參選資格，包括今年...

臺灣職籃聯盟雙強鼎立 未來走向掀起討論熱潮

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「臺灣職籃聯盟」最近兩個月的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。