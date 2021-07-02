PLG／攻城獅手握狀元籤 控衛陳又瑋、射手謝亞軒列考量

PLG聯盟首屆選秀會將於7月22日登場，手握狀元籤的新竹街口攻城獅總教練林冠綸透露，包括台灣師大控衛陳又瑋、射手謝亞軒、朱雲豪與洪楷傑等人都在考慮名單中。

P. LEAGUE+聯盟今天公布，首屆選秀會共有66人報名，其中僅50人符合報名資格，聯盟原本預定7月21日選秀，但因與WSBL撞期，因此選擇延後一天採線上方式辦理。

在聯盟公布參與選秀的名單中，其中有45名本土球員，另有3名華裔與2名外籍生，其中最受矚目的包括新生代頂級控衛陳又瑋以及今年亞洲盃男籃資格賽國手謝亞軒等人。

林冠綸受訪時表示，今年參與選秀的球員質量俱佳，很多球員他們都有興趣，但目前沒有特別設限要補強哪個位置，他點名：「包括陳又瑋、謝亞軒、朱雲豪與洪楷傑都很好，我們會慎重考慮後再做出決定。」

台灣師大主控陳又瑋過去曾入選過中華白，是市場上炙手可熱的新人。林冠綸承認，陳又瑋的確非常誘人，「畢竟高大控球不可多得。」但他強調，新秀人選球隊內部仍要先進行討論，再做出對球隊最有利的決定

今年選秀名單中，最特別的莫過於前中華隊射手東方介德的兒子東方譯慷，他旅美後雖以學業為主並進入台積電工作，但仍難忘懷對籃球的熱情，這次也投身PLG新人選秀，希望能再續籃球夢。