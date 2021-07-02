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PLG／陳又瑋、謝亞軒領銜 首屆選秀會50人符合資格
PLG在日前公布首屆選秀會相關事宜後，報名也在6月30日截止，經過聯盟的審核最終報名66人共50人符合參選資格，包括今年在大專賽場上有亮眼表現的健行科大謝亞軒、朱雲豪、政大洪楷傑、台師大陳又瑋等人都出現在選秀名單上，選秀會也將由日前公告的21日延至22日在線上舉行。
PLG在首賽季打完後吸引不少國內年輕好手關注，在日前聯盟公告將舉行首屆選秀會後隨即引發熱議，並有66位年輕好手繳交報名表，最終有50人符合參選資格，其中包括45位本土球員、3位華裔球員以及2位外籍生。
45位本土球員中包括這次亞洲盃資格賽國手謝亞軒、藍少甫，今年UBA冠軍政大洪楷傑、王振原、曾于豪，健行朱雲豪、台師大陳又瑋，以及具有旅外經驗的東方譯康、王律翔，和華裔球員楊浩之、張得峰、蔡岳崇，外籍生球員則為政大聶歐瑪和健行戴瑞騰。
而PLG選秀會原訂於21日舉行，不過在WSBL也將於同日舉行線上選秀會的情況下，PLG基於尊重立場，以及感謝女籃在今年奧運三對三資格賽的努力，決定將選秀會延至22日舉辦。
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