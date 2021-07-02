臺灣職籃聯盟雙強鼎立 未來走向掀起討論熱潮

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「臺灣職籃聯盟」最近兩個月的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

近年來，臺灣颳起了一陣籃球風潮，從HBL(高級中等學校籃球聯賽)到UBA(大專籃球聯賽)，學生籃球總是令人熱血沸騰，而更高層級的SBL(超級籃球聯賽)半職業聯賽不論是行銷、營運或整體的比賽氣氛總是令人有種意猶未盡的感覺。直到去年底，黑人陳建州振臂一呼，集結了各路人馬，全新的職業籃球聯盟P. League+就此誕生，也帶起新一波的籃球狂熱。而在五月底，前NBA臺灣總經理也宣布，全新的職業籃球聯盟T1 League成立，與P. League+雙強鼎立，再度帶動討論熱潮。

冠軍賽開打聲量創高峰 新聯盟、新隊伍成立引發熱議

臺灣職籃聯盟近兩個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著冠軍賽的開打，總共7戰4勝的系列賽，究竟是在外卡賽一路過關斬將的台新夢想家能夠拔得頭籌，還是由在例行賽以大勝差毫無懸念晉級的富邦勇士，繼續統治聯盟，都受到萬眾矚目。在5/7比賽當天，賽前的預測及賽後的各種報導與討論，也將聲量推到了高點，是短期內最高的討論聲量。P. League+在5/21也宣布了新球隊的加盟，為下一季的球賽增添更多可看性，引發網友討論。延續這波籃球熱潮，5/24一直還沒正式公開的新聯盟也發布新聞稿，將聯盟命名為T1 League。有網友表示現在才成立職業聯賽根本是想蹭熱度，然而也有網友提到兩聯盟互相良性競爭也會使雙方進步，大量的討論聲量也促成另一波高峰。

由於賽季結束、T1 League進入籌備期，籃球相關討論聲量來到低點，而日後中華民國籃球協會提出共同選秀之時也僅引發零星討論。直到6/16 P. League+正式回應共同選秀事宜，表明將獨立舉辦選秀，但不排斥各方意見，造成網友的熱議，大部分網友在網路上贊同分別選秀，認為這樣才能真正尊重每位選手，讓球員能選擇自己的希望加入的聯盟。

為球員打造更完善的舞台 聯盟未來發展引發討論

臺灣職籃聯盟友 網友討論面向整理。 Social Lab社群實驗室/製圖

多數網友認為臺灣的市場已經夠小了，並不足以同時支撐兩個職業籃球聯盟，而相比之下，T1 League目前提出的計畫與願景又跟P. League+太過相似，因此在網路上多半不被看好。而中華民國籃球協會提出的共同選秀方案更是在網路上飽受抨擊，雖然共同選秀提供給球員一個更廣大的舞台，但這樣的做法可能抹滅球員的自由，應讓球員自己選擇效力的聯盟與方向。此外，也有網友認為，提出創新的計畫與方向才能為T1 League在網路聲量與好感度方面帶來優勢。

現在臺灣籃球正處於一個改革創新的轉捩點，對於兩聯盟的並存，粉絲一定會有各自想法及支持，但最終還是希望臺灣的籃球能夠更加興盛與進步，讓每位運動員的未來更有保障，也能看到更高水準的比賽，為臺灣打造一個適合職業運動員發展的舞台，讓每位選手，不論在國際賽場上或國內籃壇，都能表現出更好的競爭力。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》