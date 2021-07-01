PLG／打出生涯年後 李愷諺重返新北市加盟國王

上賽季在SBL轉披裕隆隊戰袍後打出生涯年，並一舉拿下年度第一隊與年度最佳後場防守球員兩大獎的李愷諺，今天正式加盟PLG新北國王隊，過去曾代表新北市醒吾科大拿下UBA冠軍的他表示，希望這次能夠再為新北市奪得一座冠軍。

今年28歲的李愷諺曾兩度擔任瓊斯盃中華白隊隊長，也是2015年光州世大運、2017年台北世大運主力成員，他也在第14季SBL選秀會於首輪被台灣啤酒籃球隊挑選，菜鳥球季就勇奪年最佳新人。

儘管在接下來幾年李愷諺因為上場時間不穩定，表現出現波動，但在上季轉戰裕隆後再繳出場均8.9分、5.8籃板、4.1助攻、1.9抄截，皆為生涯最佳數據，讓他一舉獲得年度第一隊、年度最佳後場防守球員兩大獎項肯定。

新北國王總經理毛加恩表示，李愷諺在大學時期就展現高天賦，不論是得分爆發力、防守預判都相當出眾，也富有大賽經驗，尤其這個賽季主打控球後，讓大家看見他優異的組織能力，進而迎來生涯年。李愷諺的加盟毋庸置疑將是球隊的後場主力，期待他能夠繼續的進步，持續的突破自我。

李愷諺表示，很開心能夠加盟新北國王，很興奮能夠與中華白、台灣啤酒籃球隊的好隊友簡祐哲再次攜手。另外，李愷諺也設立新的目標，「我在林口（醒吾科大）奪得生涯第一座冠軍，現在加入新北國王，要再為新北市拿下另一座冠軍。」