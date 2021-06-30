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T1聯盟／欠高雄一座冠軍 余純安返鄉簽約高雄海神 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
余純安與高雄海神簽下4年長約。圖／高雄海神提供
余純安與高雄海神簽下4年長約。圖／高雄海神提供

從高雄七賢國中畢業後就北上延續籃球夢的余純安，今天與高雄海神簽下4年合約，對於將回到家鄉效力在地球隊，余純安表示，一切就像是冥冥中注定好的，希望這次回來能夠幫助海神拚一座冠軍。

SBL征戰多年終於打出生涯年的余純安，今夏合約期滿後成為自由市場上的搶手貨，余純安全能打法加上防守端的拚勁，也被剛成軍的高雄海神視為全力追求的頭號人選，也將會是海神打造高雄在地認同的指標人物之一。

余純安出身高雄本地七賢國中，高中遠赴台北加入松山高中拿下HBL連霸、入選U19世青賽國手，大學也帶領台灣師大拿下UBA冠軍，他曾以松山神盾陣中的拚命三郎打出名號，但經歷SBL生涯前期不受重用、膝蓋韌帶斷裂，直到上季才破繭而出。

今年休賽季期間，余純安在台灣籃球自由市場中炙手可熱，但在確認海神團隊成為球隊營運方後，他沒有太多考慮，很快就決定留下，也是生涯首度以高雄人身份回到故鄉。

領隊侯嘉騏對於余純安的簽約加盟有相當期許，「很開心純安能成為我們海神球團第一位正式簽約的球員，意義非凡，期待他能以隊上老大哥的角色，帶領球隊爭取好成績，展現屬於海神的拼戰態度。」

余純安有感而發說：「生涯經歷過這麼多，而且前期都在輸球，我看事情角度和其他人不太一樣，不單看薪資和現狀，而是看三個重點，『天時、地利、人和』，我是高雄人，海神這裡有高雄巨蛋，球團還有高雄籃球體系的人脈，加上感受到球團誠意和格局，這裡會是最好選項。」

訪問當天，余純安剛到七賢國中學長也是過去三民五虎、現在擔任髮型設計師的李奇勳店裡剪完頭髮，他笑說：「和奇勳聊到準備與海神簽約，心理突然一陣感慨，當年國中離開高雄，但終究還是回來了。打球打這麼久，會覺得職業生涯還少了一個冠軍，這依然是球員生涯的動力，我也認為高雄的戰場，我要拿下來。」

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