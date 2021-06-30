SBL／裕隆看板呂政儒、林宜輝離隊 引爆搶人大戰

國內籃球老牌勁旅裕隆球團在今天宣布，陣中看板球星呂政儒、林宜輝、李愷諺以及年輕球員張幃翔、鄭子洋離隊消息，並且投入熱絡的自由市場，其中呂政儒、林宜輝、李愷諺都具有國手資歷，勢必引發各聯盟間的搶人大戰。

國內籃壇在今年形成SBL、PLG與T1聯盟並立的局面，在球員需求大增的情況下，今年自由市場也形成前所未有的盛況，其中老牌勁旅裕隆在未加入兩大職業聯盟的情況下，也在今天宣布與陣中5名球員結束合作關係，其中包含了明星球員呂政儒、林宜輝、李愷諺。

裕隆球團在官方粉絲團上表示，「感謝呂政儒、林宜輝、李愷諺、張幃翔、鄭子洋5位選手為裕隆納智捷的付出與貢獻，帶給球迷許多精采的比賽回憶。謝謝他們攜手一起走過裕隆籃球隊的那些日子，球團在此祝福5位選手未來發展一切順遂。」

其中呂政儒是離隊5人中效力裕隆最久的球員，他在SBL第2季效力過新浪獅（璞園前身）一個賽季後，接下來的16個賽季都身披裕隆戰袍並成為球隊看板球星，更保有不少SBL紀錄，這也讓他早早就被認為將成為各隊急欲爭取加盟的對象。

至於林宜輝則是在達欣於第16季宣布回歸甲組後轉戰裕隆，今年3月他更是成為SBL史上第5位達成生涯4000分的球員，也是裕隆隊史中僅次於呂政儒、周士淵的第3位「4000分俱樂部」成員；而李愷諺則是在第18季轉戰裕隆後打出生涯年，一舉囊括年度第一隊、年度最佳後場防守球員。