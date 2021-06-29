PLG／捐罰金認購防疫神器 響應賈永婕善舉

藝人賈永婕號召認購電子影像喉頭鏡，P. LEAGUE+聯盟捐罰金響應，一度傳出罰金來自於球員打架，執行長陳建州解釋，是球員「動作比較大的聊天」，像是技術或惡性犯規的罰金。

賈永婕近期南北奔波，募集醫療物資給第一線醫療人員，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）執行長「黑人」陳建州今天在臉書發文稱讚，「永婕真的是我看過最熱血的女孩」。

陳建州表示，賈永婕號召大家認購120組「防疫神器」電子影像喉頭鏡，讓在第一線的醫護人員能在插管搶救的時候，透過即時、清晰的插管影像，大幅降低插管的難度，也能減少與呼吸道分泌物和嘔吐物的接觸。

PLG聯盟在與4支球團溝通後，用上季罰款認購4組「防疫神器」，分別送至4支球團所屬在地合作的醫院，輔大醫院、桃園敏盛醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、彰化秀傳醫院。

陳建州接受中央社訪問記者時表示，職業聯盟本來就應該回饋社會，原本就有意捐出罰金，剛好台灣目前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，因此捐出罰金約新台幣19萬元認購「防疫神器」。

對於罰金來源一度傳出是來自球員上季打架的罰金，陳建州連忙解釋，「不是打架啦，是一些（球員）動作比較大的聊天」，像是技術或惡性犯規的罰金。

PLG在新北國王與高雄鋼鐵人加入後，將增至6隊，談到新賽季規劃，陳建州表示，「還是防疫第一」，目前持續與各球團討論新賽季的賽程。他強調，「2級（警戒）有2級排法，3級的排法，我們有10月底（開打）的版本，也有11月、12月版本，就看疫情發展」。