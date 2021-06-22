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籃球／CBA擬採「全華班」林書豪回歸成未知數

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。圖源：新浪新聞
林書豪在微博發布：北京首鋼，我回來了，球迷們很快就見面了。圖源：新浪新聞

美籍台裔球星林書豪，日前對外發布重返CBA北京首鋼，然而近日卻傳出聯盟因經濟考量，可能採取全本土全員的「全華班」，這讓擁有外國國籍的林書豪可能將不得其門而入。

CBA於18日時宣布，下個賽季將努力恢復主客場賽制，也擬定了許多新方案，其一便是下季將由全本土球員參賽，暫不開放洋將援助，當地籃球記者賈磊揭露，這政策的主要目的其實就是省錢，「按照最新的外援工資帽，每隊至少能省3000萬(人民幣)，對於聯盟中很多私營企業來說，這3000萬可能是救命的錢。」

而這樣的政策也讓擁有美國國籍的林書豪略顯尷尬，《北京青年報》記者宋翔表示：「林書豪方面表示已經得知這個最新情況，首鋼則表示還需要與林書豪進行更多溝通。」

事實上，林書豪並非完全不得其門而入，在去年已經順利取得台灣護照的他，可比照過去劉錚與林志傑，使用「台港澳特例球員」的身分參賽。

林書豪

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