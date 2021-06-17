PLG／不願跨聯盟選秀 形象影片再表態

中華籃協計畫推動PLG、籃球新聯盟T1和SBL的跨聯盟新秀選秀，PLG已表達自行舉辦選秀的想法，今天更進一步釋出選秀會的形象影片，為第二年賽事暖身。

籃協理事長謝典林本周主持線上「跨聯盟選秀制度研議會議」，包括PLG執行長陳建州和聯盟6支球團與法務代表接出席，其他出席代表包括SBL球團委員會代表、T1 League聯盟籌備處代表、大專院校體育總會代表與籃協幹事部代表。

會議上針對跨聯盟選秀制度進行熱烈討論，籃協最終要求各聯盟代表在21日前回文給協會，表達對跨聯盟選秀各自最終的決定，PLG在會議上已堅定表述，自行舉辦選秀是PLG聯盟與球團的共識，但仍尊重會議上其他代表所提之支持跨聯盟選秀的想法。

PLG會在21日前正式回文給籃協，表達自行舉辦選秀的決定，但仍願意傾聽任何在尊重球員意願基礎下之具體且可行的跨聯盟選秀方案。