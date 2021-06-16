籃球／跨聯盟選秀會議後 PLG表態自辦選秀
籃協今天下午召開跨聯盟選秀制度研議會議，邀請三大籃球聯盟及大專體總與會，不過PLG聯盟會後發布新聞稿，表明將自辦選秀，但仍會傾聽具體可行的跨聯盟選秀方案。
籃協舉辦的跨聯盟選秀制度研議會議，今天邀請超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+（簡稱PLG）以及新成立的T1 League聯盟與大專體總進行線上會議。
籃協強調，會議主旨是希望透過共同討論，訂出公平、公正與公開的選秀制度，且杜絕各聯盟之間惡性挖角，給球員們更好的籃球環境。
籃協秘書長李一中表示，會議中各聯盟代表踴躍發表意見，其中大專體總也提出建議，希望各聯盟能以21歲（大四）為參與選秀會的最低門檻，也盼各聯盟設立育苗基金回饋球員母校，鼓勵大學繼續培育優秀球員。
會議中SBL表態希望採跨聯盟聯合選秀，不過PLG執行長「黑人」陳建州則直言會獨立自辦選秀會，至於T1League則未表態。籃協要求各聯盟在6月21日下午5時前，以行文方式表達聯盟立場。
PLG傍晚則發布新聞稿指出，今天聯盟包括6支球團與法務代表，一起出席跨聯盟選秀制度研議會議，PLG將在6月21日前正式回文籃協，表達自行舉辦選秀的決定。
由於會議中，並未提及與討論跨聯盟如何舉辦共同選秀等具體內容，因此PLG新聞稿中強調，聯盟仍願意傾聽任何在尊重球員意願基礎下，具體且可行的跨聯盟選秀方案。
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