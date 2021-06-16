快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

籃球／跨聯盟選秀會議後 PLG表態自辦選秀

中央社 / 台北16日電
PLG聯盟會後發布新聞稿，表明將自辦選秀，但仍會傾聽具體可行的跨聯盟選秀方案。 截圖自P聯盟官方粉絲團
PLG聯盟會後發布新聞稿，表明將自辦選秀，但仍會傾聽具體可行的跨聯盟選秀方案。 截圖自P聯盟官方粉絲團

籃協今天下午召開跨聯盟選秀制度研議會議，邀請三大籃球聯盟及大專體總與會，不過PLG聯盟會後發布新聞稿，表明將自辦選秀，但仍會傾聽具體可行的跨聯盟選秀方案。

籃協舉辦的跨聯盟選秀制度研議會議，今天邀請超級籃球聯賽（SBL）、P. LEAGUE+（簡稱PLG）以及新成立的T1 League聯盟與大專體總進行線上會議。

籃協強調，會議主旨是希望透過共同討論，訂出公平、公正與公開的選秀制度，且杜絕各聯盟之間惡性挖角，給球員們更好的籃球環境。

籃協秘書長李一中表示，會議中各聯盟代表踴躍發表意見，其中大專體總也提出建議，希望各聯盟能以21歲（大四）為參與選秀會的最低門檻，也盼各聯盟設立育苗基金回饋球員母校，鼓勵大學繼續培育優秀球員。

會議中SBL表態希望採跨聯盟聯合選秀，不過PLG執行長「黑人」陳建州則直言會獨立自辦選秀會，至於T1League則未表態。籃協要求各聯盟在6月21日下午5時前，以行文方式表達聯盟立場。

PLG傍晚則發布新聞稿指出，今天聯盟包括6支球團與法務代表，一起出席跨聯盟選秀制度研議會議，PLG將在6月21日前正式回文籃協，表達自行舉辦選秀的決定。

由於會議中，並未提及與討論跨聯盟如何舉辦共同選秀等具體內容，因此PLG新聞稿中強調，聯盟仍願意傾聽任何在尊重球員意願基礎下，具體且可行的跨聯盟選秀方案。

選秀 PLG SBL

延伸閱讀

中職／陳冠宇、呂彥青完成線上報名 旅外累積4人

籃球／籃協召開跨聯盟選秀會議 盼三聯盟21日前給答覆

中職／季中選秀已33人報名 江少慶、鞏冠遞交申請

中職／桃猿外野等不回大王 選秀不要猛挑投手

相關新聞

籃球／籃協召開跨聯盟選秀會議 盼三聯盟21日前給答覆

中華籃協在今天召開跨聯盟選秀制度球團線上會議，並邀集SBL、PLG、T1和大專體總四方進行討論，希望能建立一套各方都能接...

籃球／跨聯盟選秀會議後 PLG表態自辦選秀

籃協今天下午召開跨聯盟選秀制度研議會議，邀請三大籃球聯盟及大專體總與會，不過PLG聯盟會後發布新聞稿，表明將自辦選秀，但...

T1／于煥亞領銜海神、九太聯合開訓 球團喊話4年內奪冠

高雄海神職業籃球隊今天與九太籃球隊舉行線上聯合開訓，由領隊侯嘉騏（Michelle）領軍，球隊執行長李偉誠（Wilson...

PLG／在受傷球場重新出發 郭少傑轉披攻城獅24號戰袍

在今年季後與台北富邦勇士結束合作關係後，郭少傑在今天轉披新竹街口攻城獅戰袍，今年3月1日他正是在攻城獅主場的比賽中扭傷右...

亞男籃資格賽／端午節啟程 中華隊赴菲律賓拚戰

中華男籃隊在端午節一早搭乘虎航包機，前往菲律賓克拉克自由港區，為17日起亞洲盃資格賽分組賽事第三階段備戰；中華隊賽程從1...

籃球／東奧詳細賽程公布 美國男籃比賽時間看過來

疫情中東京奧運是否如期舉行，仍是未知數，然而國際籃總今天仍是公布今年奧運男、女籃球完整賽程表，喜愛籃球的朋友，可以關注比賽時程。 目前獲得奧運男籃資格已有8隊(美國、法國、澳洲、奈及利亞、阿根廷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。