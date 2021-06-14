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中華男籃赴菲律賓 亞洲盃資格賽17日首戰中國

中央社 / 台北14日電
亞洲盃資格賽，中華隊17日首戰將迎戰中國。中央社資料照
亞洲盃資格賽，中華隊17日首戰將迎戰中國。中央社資料照

中華男籃今天上午搭乘包機前往菲律賓克拉克自由港區，參加亞洲盃資格賽第三階段賽事，中華隊這次將參加3場比賽，其中17日首戰將迎戰中國。

亞洲盃資格賽分成6組，分組前2直接晉級，6隊將爭取最後4席會內賽資格，中華隊與中國、日本、馬來西亞同在B組，其中馬來西亞選擇退賽。

中華男籃這次由外籍教練帕克（Charlie Parker）領軍，鄭志龍出任執行教練，搭配教練團楊哲宜、許皓程等人。

中華隊這次以年輕球員為班底，包括林任鴻、吳曉謹、李漢昇、蘇士軒、陳昱瑞、吳家駿、盧峻翔、譚傑龍、阿巴西、谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫等入選。

籃協今天發布新聞稿表示，中華隊上午戴上口罩和防護面罩搭乘包機出發，抵達菲律賓後，通過篩檢即進入泡泡園區進行練習與比賽，降低染疫風險。

中華隊這次有3場硬仗要打，且需與中國隊交手2次，其中17日晚間6時出戰中國隊，18日下午2時30分迎戰日本隊，20日晚間6時30分再戰中國隊。

中華隊 謝亞軒 許皓程

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