籃球／撐過連兩戰考驗 中華隊3對3女籃東奧資格賽開胡

上周在奧地利沒能拿到的勝場，中華女籃今天凌晨在匈牙利登場的東京奧運3對3大學女籃資格賽終於到手，「三劍客」魏于淳、劉希曄和林仙芳分組第2戰以16：10擊敗伊朗隊，取得分組第2，今天晚上9點25紛將和愛沙尼亞碰頭，爭4強門票。

東京奧運3對3只有男、女各8隊，除靠FIBA排名積分直接取得門票的隊伍，上周奧地利的資格賽頒出男、女籃各頒出3張資格，最後一席機會在匈牙利黛布勒森進行的東京奧運3對3大學資格賽產出，也是中華隊女籃「三劍客」最後機會。

東京奧運3對3大學女籃資格賽共6隊，分別是中華隊、匈牙利、日本、伊朗、荷蘭、義大利和愛沙尼亞補上，中華隊和義大利及伊朗同組，今天凌晨首戰雖以11：21不敵義大利，但在現場眾多球迷支持下擊敗伊朗，勝場開張，也取得分組第2資格，晚上展開的單淘汰賽將和另組排名墊底的愛沙尼亞碰頭。

3對3賽程密集，中華隊若擊敗愛沙尼亞，晚上11點35分將和匈牙利爭決賽門票，明天（7日）淩晨1點20分進行女籃最終戰，勝家就能搭上東奧3對3末班車。