聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／撐過連兩戰考驗 中華隊3對3女籃東奧資格賽開胡
上周在奧地利沒能拿到的勝場，中華女籃今天凌晨在匈牙利登場的東京奧運3對3大學女籃資格賽終於到手，「三劍客」魏于淳、劉希曄和林仙芳分組第2戰以16：10擊敗伊朗隊，取得分組第2，今天晚上9點25紛將和愛沙尼亞碰頭，爭4強門票。
東京奧運3對3只有男、女各8隊，除靠FIBA排名積分直接取得門票的隊伍，上周奧地利的資格賽頒出男、女籃各頒出3張資格，最後一席機會在匈牙利黛布勒森進行的東京奧運3對3大學資格賽產出，也是中華隊女籃「三劍客」最後機會。
東京奧運3對3大學女籃資格賽共6隊，分別是中華隊、匈牙利、日本、伊朗、荷蘭、義大利和愛沙尼亞補上，中華隊和義大利及伊朗同組，今天凌晨首戰雖以11：21不敵義大利，但在現場眾多球迷支持下擊敗伊朗，勝場開張，也取得分組第2資格，晚上展開的單淘汰賽將和另組排名墊底的愛沙尼亞碰頭。
3對3賽程密集，中華隊若擊敗愛沙尼亞，晚上11點35分將和匈牙利爭決賽門票，明天（7日）淩晨1點20分進行女籃最終戰，勝家就能搭上東奧3對3末班車。
今天凌晨中華隊就是在1小時中連戰2場，魏于淳坦言，連打兩場對體力是一大挑戰，「真的快崩潰，但我們撐過去了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言