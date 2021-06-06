籃球／奧運3對3大學資格賽 中華女籃擊敗伊朗首勝開張

中華女籃今天凌晨在東京奧運籃球3對3大學女籃資格賽，先後出戰義大利和伊朗，儘管小組賽首戰以11比21吞敗，但次戰以16比10擊敗伊朗，晚間將與愛沙尼亞爭奪4強門票。

中華女籃這次由總教練錢薇娟領軍，帶領魏于淳、林仙芳與劉希曄等人出征，僅以3人應戰，考驗球員體能，第一站在奧地利舉行的東京奧運籃球3對3資格賽，在小組預賽以4連敗作收，無緣晉級。男、女子組最終各頒出3張門票，其中女子組由美國、法國、日本取得奧運資格。

中華女籃本週轉戰在匈牙利舉行的奧運3對3大學女籃資格賽，共有6隊參賽，冠軍隊伍才能搶下奧運入場券，中華隊與義大利、伊朗同在A組，B組則有匈牙利、荷蘭與愛沙尼亞。

中華女籃在小組賽首戰以11比21不敵義大利，稍作休息後迎戰伊朗，以16比10搶下這次資格賽首場勝利，其中義大利與匈牙利同為2戰全勝，以分組第一直接晉級4強。

中華隊1勝1敗為A組分組第2，晚間將出戰B組分組第3的愛沙尼亞，勝隊將能挺進4強賽，4強賽對手將是地主匈牙利。