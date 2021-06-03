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NCAA／傳奇教頭K教練 明年賽季結束後退休

中央社 / 台北3日電
K教練明年退休。 美聯社
K教練明年退休。 美聯社

美國籃壇傳奇教頭「K 教練」薛夏夫斯基宣布明年賽季結束後將退休，他除帶領美國夢幻男籃在奧運締造3連霸，同時也是美國NCAA一級男籃唯一的千勝教頭。

「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）是全美大學體育聯盟（NCAA）杜克大學藍魔鬼的總教練，在他41年的執教生涯裡共5度率隊奪得NCAA冠軍，在史上排名第2，僅次於加州大學洛杉磯分校（UCLA）；另外他共15度單季拿下30勝，手握1170勝等，都是NCAA教練之冠，甚至多出排名第2的雪城大學教頭博漢姆（JimBoeheim）188勝。

K教練透過聲明表示，他在西點軍校與杜克大學的時光都很美好，他很榮幸也心懷感激能在兩所世界頂級的大學當中度過超過40年，甚至過去11年執教美國男籃國家隊的時光也讓他難忘。

美國男籃雖在奧運共拿下15次金牌，但他們卻在2004年雅典奧運遭受挫敗，甚至被拒於4強門外。

除了各國籃球實力有了長足進步外，另一方面NBA擁有許多單行規則，與奧運採用的世界籃球總會（FIBA）規則不同，因此美國籃協才請出在業餘籃球擁有崇高地位的K教練來執掌美夢兵符。

而K教練也沒讓大家失望，自他接手國家隊後，接下來美夢依序在2008、2012與2016奧運以全勝無敗績的完美姿態，再次寫下3連霸，而他也選擇功臣身退，回歸大學籃球。

早已是美國籃球名人堂成員的K教練，今年已高齡74歲，而他預計在2021-22球季結束後退休，未來將由球隊助理教練施瑞爾（Jon Scheyer）接棒。

NCAA 名人堂 NBA

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