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SBL／籃協推跨聯盟選秀 球團點頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
籃協推跨聯盟選秀，SBL球團點頭。 資料照
籃協推跨聯盟選秀，SBL球團點頭。 資料照

中華民國籃球協會今天宣布，近日將舉行跨聯盟選秀制度球團會議，以利各聯盟規劃更加合宜的選秀制度，今天SBL球團委員會也召開會議，包括裕隆納智捷、台灣銀行、桃園璞園、台灣啤酒、高雄九太科技籃球隊均與會，各球團都同意由籃協進行共同選秀。

籃協今天發布新聞稿表示，為顧及球員權益以及促進台灣籃球正向發展，協會近日將舉行跨聯盟選秀制度球團會議，協助各聯盟交換意見，以利各聯盟能規劃出更加合宜的選秀制度；新聞稿並提到，PLG在去年向籃協聲請聯盟認證及球隊認證時，已出具書面同意在新年度選秀前派員參與討論，籃協也會邀請其餘兩聯盟均派員參加。

SBL球團委員會今天也召開會議，為遵守防疫分流政策，裕隆、台啤、九太代表到場，璞園、台銀代表以線上會議參加，會中達成結論，各球團一致同意由中華民國籃球協會統一進行SBL及其他聯盟共同選秀。

選秀 SBL 璞園

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