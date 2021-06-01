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PLG／許晉哲獲富邦勇士續約3年 盼多拿幾座冠軍

中央社 / 台北1日電
富邦勇士領隊蔡承儒（左）、總教練許晉哲（右）捧起PLG首冠。圖／PLG提供
富邦勇士領隊蔡承儒（左）、總教練許晉哲（右）捧起PLG首冠。圖／PLG提供

獲選年度最佳教練、同時率領台北富邦勇士奪得PLG首冠的許晉哲，也獲得球團肯定，今天球團宣布與他續約，許晉哲接受媒體採訪時不說連霸，但強調「想幫球隊再多拿幾座冠軍」。

許晉哲執掌富邦勇士兵符4年，其中先幫球隊在SBL超級籃球聯賽奪得隊史首冠，轉戰P. LEAGUE+（簡稱PLG）又如願登頂稱王，許晉哲低調表示，球隊已與他完成3年續約，至於其他合約細節，他強調：「因有保密條款，因此無法對外公布。」

今年富邦勇士在PLG總冠軍賽以3比1領先福爾摩沙台新夢想家，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情導致賽程停擺，最後聯盟裁定由富邦勇士奪得元年首冠。

許晉哲直言，能夠拿到冠軍當然開心，但因為冠軍不是在球場上拿下，因此也少了些激情，而向來不喜愛談連霸的他強調：「我們在PLG雖拿下第一座冠軍，但明年又有2支新球隊加入，挑戰只會更大。」

今年季外富邦勇士有部分球員合約到期，加上又有新聯盟T1 League成立，球隊目前在自由市場還沒有斬獲，但許晉哲透露，目前主體戰力不受影響，唯一比較讓他憂心的是，「球隊正逐漸邁向高齡化，接下來只能期待選秀替球隊注入新血」。

對於過去一整季，許晉哲認為新聯盟的確帶給球迷耳目一新的感受，也帶給他和球員許多新的刺激，包括洋教頭的執教風格，甚至其他球隊洋將等，他希望新的球季球員能夠保持健康，一起替球隊再譜更多新紀錄和成就。

富邦勇士 許晉哲 PLG

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