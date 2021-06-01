PLG／延續王朝 許晉哲和富邦續約3年

台北富邦勇士在P. LEAGUE+（PLG）元年賽季戰績輝煌，例行賽以19勝5敗登頂，陣中又包辦「年度MVP」、「年度人氣王」、「年度洋將」、「年度防守第一隊」、「年度第一隊」等獎項，球團今天宣布，和獲得「年度最佳教練」的許晉哲續約，期待攜手打造富邦王朝。

富邦今年除打下例行賽最佳戰績，也帶回PLG元年總冠軍，領隊蔡承儒令獲選「年度GM」，成元年大贏家，球團表示今年適逢富邦集團60週年慶，勇士奪得金盃更顯得意義非凡，而許晉哲正是率隊打出好成績的要角，球團也確定和許晉哲續約3年，以實際行動表達對許晉哲的重視。

許晉哲從2017年接掌勇士兵符，除兩季率隊晉級SBL超級籃球聯賽總冠軍系列戰，第2年更主宰性的成績奪下隊史首座冠；勇士接續轉戰ABL，去年加入因成立的PLG，再次迎接金盃，為許晉哲23年的執教生涯再添一筆榮耀事蹟。

連同SBL，許晉哲已8次獲得年度最佳教練，總共獲得過10次總冠軍，確定和富邦勇士繼續合作，許晉哲說：「能夠與相同目標的球團、隊友及家人一起努力就是最好的選擇，謝謝台北富邦勇士，謝謝勇士球迷一路的支持。我們奪下PLG元年冠軍只是起步，讓我們繼續攜手前行，一起打造更輝煌的未來。」