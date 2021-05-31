快訊

升三級兩周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控範圍前進

直播／今增15死！274例本土、4例境外、73例校正回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／旅外全不打！林庭謙也退訓 中華隊亞洲盃補3人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林庭謙決定暫時退出培訓。 圖／啟程國際運動行銷提供
林庭謙決定暫時退出培訓。 圖／啟程國際運動行銷提供

正為亞洲盃男籃資格賽第三階段集訓的中華代表隊，原本12人名單中的旅外好手林庭謙及孫思堯和黃泓瀚3名球員退訓，中華籃協經選訓委員會決議後，遴選去年中華白隊表現傑出的谷毛唯嘉、謝亞軒及藍少甫遞補。

林庭謙原本是大名單中5位旅外選手唯一參戰的球員，因CBA母隊行程與中華隊返國後的隔離時間衝突，經考量後決定暫時退出本階段培訓。

SBL台啤前鋒黃泓瀚因季後賽傷勢恢復未如預期，仍無法完整訓練選擇退訓；PLG領航猿中鋒孫思堯因近期國內新冠疫情嚴峻，家人擔心疫情反對出國而退出集訓。

經教練團研議並呈報選訓委員會後決議，籃協選運委員從去年度中華白隊參加MOLTEN挑戰賽的名單中遴選表現出色的谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫三人遞補加入中華隊訓練，其中谷毛唯嘉和謝亞軒來自UBA名校健行科大，藍少甫來自國體大，和原本名單中的「新台灣人」阿巴西都屬於大專球員。

改變名單後的中華隊參賽球員包括林任鴻（SBL九太）、吳曉謹（SBL九太）、李漢昇（SBL九太）、蘇士軒（SBL台銀）、陳昱瑞（SBL台銀）、吳家駿（SBL璞園）、盧峻翔（SBL璞園）、譚傑龍（PLG夢想家）、阿巴西（UBA世新）、谷毛唯嘉（UBA健行）、謝亞軒（UBA健行）、藍少甫（UBA國體）。

中華隊團由總教練帕克領軍，「籃球博士」鄭志龍擔任執行教練，教練團成員還有許皓程和楊哲宜，團隊6月14日搭乘包機直飛菲律賓克拉克自由港區，6月17日將和中國大陸隊交手，18日碰日本隊，20日再和大陸碰頭，若能取得分組前2就能直接晉級。

中華隊 林庭謙 謝亞軒

延伸閱讀

籃球／亞洲盃資格賽12人出爐 周五打疫苗、包機飛菲律賓

CBA／菜鳥首季 林庭謙打60分

籃球／剪失誤影片檢討 林庭謙從錯誤中學習

UBA／宇宙傷兵健行收季軍 謝亞軒：遺憾留在這裡

相關新聞

籃球／旅外全不打！林庭謙也退訓 中華隊亞洲盃補3人

正為亞洲盃男籃資格賽第三階段集訓的中華代表隊，原本12人名單中的旅外好手林庭謙及孫思堯和黃泓瀚3名球員退訓，中華籃協經選...

籃球／日本奪東奧3對3門票 中華隊少強敵

東京奧運3對3籃球資格賽今天凌晨在奧地利落幕，男、女籃各頒出3張門票，其中東奧地主日本搶下女籃最後一張資格，不須參加本周...

籃球／東奧3對3中華女籃全敗 錢薇娟分享台灣最美風景

東京奧運3對3女籃資格賽在奧地利格拉茲舉行，中華隊今天凌晨以10：22輸給義大利，接著又以11：21敗給瑞士，預賽4戰全...

籃球／歐洲聯賽4強賽開打 ELEVEN體育獨家轉播

上個賽季因為新冠肺炎疫情全面停賽的歐洲籃球聯賽，本周將進入最後決賽階段，明天晚間至後天凌晨將接連舉行兩場4強賽，今年4支...

PLG／季後賽比準度 三分球大趨勢跟上NBA

P. League+季後賽夢想家vs.領航猿G5生死之戰，夢想家三分球44投17中，三分球命中率3成86，最終93：91力克領航猿，系列賽3：2淘汰領航猿，打進P. League+第一季總冠軍賽。夢想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。