籃球／旅外全不打！林庭謙也退訓 中華隊亞洲盃補3人

正為亞洲盃男籃資格賽第三階段集訓的中華代表隊，原本12人名單中的旅外好手林庭謙及孫思堯和黃泓瀚3名球員退訓，中華籃協經選訓委員會決議後，遴選去年中華白隊表現傑出的谷毛唯嘉、謝亞軒及藍少甫遞補。

林庭謙原本是大名單中5位旅外選手唯一參戰的球員，因CBA母隊行程與中華隊返國後的隔離時間衝突，經考量後決定暫時退出本階段培訓。

SBL台啤前鋒黃泓瀚因季後賽傷勢恢復未如預期，仍無法完整訓練選擇退訓；PLG領航猿中鋒孫思堯因近期國內新冠疫情嚴峻，家人擔心疫情反對出國而退出集訓。

經教練團研議並呈報選訓委員會後決議，籃協選運委員從去年度中華白隊參加MOLTEN挑戰賽的名單中遴選表現出色的谷毛唯嘉、謝亞軒、藍少甫三人遞補加入中華隊訓練，其中谷毛唯嘉和謝亞軒來自UBA名校健行科大，藍少甫來自國體大，和原本名單中的「新台灣人」阿巴西都屬於大專球員。

改變名單後的中華隊參賽球員包括林任鴻（SBL九太）、吳曉謹（SBL九太）、李漢昇（SBL九太）、蘇士軒（SBL台銀）、陳昱瑞（SBL台銀）、吳家駿（SBL璞園）、盧峻翔（SBL璞園）、譚傑龍（PLG夢想家）、阿巴西（UBA世新）、谷毛唯嘉（UBA健行）、謝亞軒（UBA健行）、藍少甫（UBA國體）。

中華隊團由總教練帕克領軍，「籃球博士」鄭志龍擔任執行教練，教練團成員還有許皓程和楊哲宜，團隊6月14日搭乘包機直飛菲律賓克拉克自由港區，6月17日將和中國大陸隊交手，18日碰日本隊，20日再和大陸碰頭，若能取得分組前2就能直接晉級。