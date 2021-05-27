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UBA／雄鷹化身男模 張鎮衙秀地板動作
今年3月打下隊史第一座公開男一級金盃，政大「雄鷹」男籃雖受新冠肺炎疫情影響，球員只能透過線上方式訓練體能，不過警戒升級前由隊長林彥廷領軍，接受凱渥的時尚特訓，展現球場外的時尚魅力。
參與凱渥時尚特訓的政大球員，包括MVP張鎮衙、新人王游艾喆、新任隊長林彥廷、塞內加爾丁恩迪和雄鷹新鮮人蔡宸綱，歷時約四小時的「特訓」在先前疫情未升溫時展開，由同樣有運動員背景的凱渥名模楊時修擔任導師，凱渥首席攝影師王雨薇掌鏡，政大雄鷹昨天釋出受訓影片，林彥廷說：「最近疫情升溫大家都待在家裡，希望透過影片，帶給大家正向陽光的力量！」
凱渥導師楊時修讚，球員有身高優勢不說，手長腳長絕對讓模特兒工作加分，且運動員抗壓力與忍耐力強，「籃球賽的壓力訓練，培養了球員在秀場上也需要的專注力。」他也點出，球員眼神和肢體都還有進步空間，期待未來有機會和雄鷹學弟在時尚娛樂圈切磋。
隊長林彥廷笑說，起初特訓感到莫名的壓力，第二次就放開了；頂著一頭潮男髮型的張鎮衙拍到後頭超放得開，大秀「地板動作」，球員都很興奮有這次時尚課程的多元體驗，也期待疫情盡快結束，能和凱渥攜手參與更多線上、線下的時尚活動。
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