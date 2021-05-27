籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

帶領三對三中華代表隊的女籃名將錢薇娟，23日領軍前往奧地利爭取奧運資格，沒想到當地的口罩規定與台灣有別，好在有當地的留學生即時支援提供口罩，也讓錢薇娟感嘆：「台灣的人情味在異鄉感受更深刻。」

25日飛抵奧地利的錢薇娟，在臉書發佈了自己來到當地的感想，她表示自己在台灣做了2次核酸檢測都是陰性，抵達奧地利又再做了一次，「這次鼻子被戳的很不舒服，而且過程比在台灣的時間長，突然很感謝台灣醫護的溫柔！」

她也提到，奧地利有口罩限制，一行人早上至餐廳用餐卻被擋下，原因是沒有配戴限定的口罩，「我們的口罩在歐洲認為是防護力不夠，一定要是白色款這種！」還好有工作人員提供，全員才能進入用餐，「沒想到我們戴的醫療口罩在奧地利這裡是不ok的，但沒有出國誰也不知道，不過這樣也能讓其他要出國比賽的選手參考嘍！」

在歐洲生活的台灣網友留言分享，表示收到來自台灣各式各樣顏色的口罩，卻被當地視為沒有防護力，「都被要求去買你現在戴的FFP2 口罩，對他們來說藍色白色綠色都是正常的，其他顏色和花樣都不行。」、「錢姐你應該是拿到FFP2 口罩，歐洲口罩分級（FFP1,2,3)跟美國不一樣,FFP2大概跟N95差不多（略低於1%）」

錢薇娟也在隨後透露，在奧地利留學的台灣學生「佑如」特地與之聯繫，還送上了規定口罩，讓她感嘆：「出外靠朋友！」、「台灣人的人情味，在異鄉感受更深刻。真的非常感動也感謝佑如！」

中華籃協也在昨日發出公告，解釋女籃「口罩事件」是因主辦單位事先並未告知奧地利口罩規格之單行規定與他國不同，造成中華隊未能及早準備，但中華隊瞭解上開單行規定後，立即尋求相關單位及大會之協助，目前已獲得足夠之3D立體型口罩，可以往返於比賽場地與選手村，順利完成比賽；也特別感謝首日即提供大會3D規格口罩的台灣留學生，讓中華隊感受到台灣人的溫暖。