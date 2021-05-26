籃球／連結137體系 T1職籃高雄海神隊落腳巨蛋

PLG剛宣布高雄鋼鐵人將在第二季加入聯盟，預計以鳳山體育館為主場館，今天另個職籃新聯盟 T1 League也有動作，國揚集團主導成立的高雄海神職業籃球隊宣布，將以高雄巨蛋為主場，重新掀起南部在地籃球巨浪。

高雄海神職業籃球隊表示，自從中華職籃結束後，始終沒有能讓南台灣球迷自豪並且認同的職業籃球隊，即使高雄具有深厚的學生籃球基礎，卻始終缺乏一個好的舞台讓人才留在本地；海神成軍後，將以深耕在地、建立高雄籃球文化為首要目標，以最專業熱情的企業經營團隊掌舵，傾聽「南台灣的聲音」，打造屬於南部囝仔的職籃球隊。

國揚集團創辦人侯西峰。圖／高雄海神提供

國揚集團創辦人侯西峰將以高雄巨蛋為主場，在商場身經百戰的他對許多籃球迷來說一點都不陌生，早在CBA時期就曾斥資1億5000萬買下戰神隊並入籍高雄，無奈當時遇上1998本土金融風暴，最終將球隊脫手；歷經20多年沙場洗禮，侯西峰如今的事業版圖橫跨北中南，旗下核心產業包括漢神百貨、漢神巨蛋、漢來飯店、漢來美食等都深獲港都鄉親們的支持與愛戴，本著感激與回饋高雄大眾的心，侯西峰決定帶領集團並力邀企業巨擘聯手再次投入職籃，結合團隊資源，帶給南部球迷全新的體驗。

除了把近四十年的商場理念導入球團經營，侯西峰也將把領隊一職交給接班人二女兒侯嘉騏（Michelle）。擁有史丹福與哈佛學歷的她，不僅有美女學霸的稱號，去年甫接任漢神百貨董事長之後就展現亮眼成績，帶領百貨事業在新冠肺炎疫情中異軍突起；其夫婿李偉誠（Wilson）則將擔任球團執行長 CEO 一職。

同樣畢業於史丹福的李偉誠，曾在美國矽谷科技公司任職具有八年以上資歷，將以數據分析為主軸帶領球團，一裡一外，讓全台灣看見企業二代的年輕活力與實踐力。

球隊總經理 GM 則是具備超過十年運動執行經驗的王德堯（Devin），他是台灣運動行銷先驅，不只在兩岸體育產業有深厚經驗，也曾多次操刀NBA與MLB的海外賽事；曾經在高雄巨蛋舉辦並有破萬球迷入場的第9季SBL明星賽，就是由他全程參與規劃，未來將負責組建球員發展部門與品牌行銷團隊，讓堅實專業注入球團運作。