籃球／未團練就出征亞洲盃資格賽 鄭志龍：生涯最大挑戰

亞洲盃資格賽第3階段6月開打，中華男籃執行教練鄭志龍今天表示，由於全台疫情三級警戒延長至6月14日，意味著中華隊將無法進行集訓，他承認：「這是我生涯最大的挑戰。」

亞洲盃男籃資格賽第3階段順延至6月16日在菲律賓舉行，中華隊預計6月17日先戰中國，次日再戰日本，6月20日則要再碰中國。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在台疫情延燒，雙北自5月15日起宣布提升為三級警戒，禁止室內5人以上集會，鄭志龍表示，球隊自5月15日起，就沒有參與過團隊訓練。

鄭志龍透露，在疫情升級後訓練也隨即停止，目前則每天安排90分鐘線上體能訓練，原希望警戒降級後可以恢復團隊訓練，無奈疫情沒有降溫，「我真的很幸運，生涯什麼狀況都碰上了。」

依照時程規劃，中華隊預計在5月28日接種疫苗，6月中出征，鄭志龍表示，預計會給球員2至3天的恢復期，最快6月初會開始訓練，「我們只能遵照在5人以下的方式訓練，教練團還要排3至4班去盯場。」

在幾乎沒有團練的情況下就要出征亞洲盃男籃資格賽，鄭志龍承認，這是他執教生涯最大的挑戰，但他認真地說：「這是沒有人遭遇過的狀況，所以沒有前例可循，我們做的所有事都是第一次。」

而素有「籃球博士」美名的鄭志龍在面對這生涯最大的挑戰絲毫不喊苦，還豪氣地說：「這就是籃球博士能為台灣籃球做出的奉獻。」