PLG／高雄鋼鐵人接洽旅外球員 陣容最晚7月底敲定

高雄鋼鐵人新球季將進軍台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+，總經理鄭明元今天表示，已與不少本土和旅外球員接洽，總教練人選傾向找外國教練，預計名單最晚7月底定案，8月中宣布。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新球季將注入新血，在「新北國王」與「高雄鋼鐵人」加入後，現有規模將從4隊擴充至6隊。

高雄鋼鐵人找來鄭明元出任總經理，他過去曾擔任NIKE市場部活動總監，多次負責策劃與執行NIKE球星亞洲行以及多項在大中華區推廣的籃球賽事。

談到目前球隊招兵買馬進度，鄭明元表示，持續與本土球員或經紀公司聯繫，包含中國男子籃球職業聯賽（CBA）在內，目前已接洽20、30人，他透露，有些球員已表達意願，目前還在洽談細節中。

除了網羅自由市場的好手外，鄭明元指出，未來也會在選秀會中根據球隊陣型進行補強。

對於洋將人選，鄭明元心中也有初步想法，考量台灣球風快、講求速度，希望找尋6呎7吋（200.7公分）到6呎9吋（205.7公分）小前鋒或大前鋒類型洋將，也會觀察是否有兼具投籃能力和內線的洋將，但得等教練團名單定案後，才能確定洋將人選。

除了新北國王鎖定外籍教頭外，高雄鋼鐵人也有意找外國教練，鄭明元表示，希望透過導入不同戰術體系、訓練內容，協助本土球員發展，但目前還沒定案。

由於新賽季將在年底開打，考量球隊磨合需要一定的時間，鄭明元透露，球隊陣容最晚7月底拍板定案，預計8月中召開記者會公布，屆時也會一併揭曉球衣與介紹球隊文化。

高雄鋼鐵人預計將以鳳山體育館為主場，鄭明元說，未來主場將根據球隊風格進行打造，「雖然本身體育館有點年紀，會希望包裝成很有主場氛圍職業賽場」，球隊整體行銷也會與在地球迷、企業與學校進行連結。

PLG元年4隊主場經營模式各具特色，鄭明元表示，很欣賞每支球隊主場氛圍，屆時將吸取各隊優點進行提升。