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SBL／年度MVP、第一隊加進步獎 謝宗融成大贏家

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝宗融一人包辦3大獎，成本土最大贏家。圖／中華籃協提供
謝宗融一人包辦3大獎，成本土最大贏家。圖／中華籃協提供

第18季SBL超級籃球聯賽今天公布最後的年度票選獎項得獎名單，台銀禁區大將謝宗融一人包辦年度MVP、年度第一隊和年度進步獎，成最大贏家，台銀隊友「喇叭」張博勝也入選年度第一隊。

謝宗融在本季賽事展現優異表現，一肩扛起守衛禁區的責任，進攻端上也火力全開，場均貢獻 12.5 分、8.8 籃板，且率台銀拿下睽違15年的季後賽首勝，進步有目共睹，也成年度3大獎項得主。

謝宗融表示，首先想對醫護人員致上最高的敬意，同時呼籲說：「希望大家持續防疫，一起攜手度過這次的難關。」他也感謝媒體朋友以及籃球路上曾幫助過他的教練、老師、前輩和⻑官，最後感謝一直以來支持台灣銀行的球迷。

年度第一隊名單還有獲得年度洋將的台灣啤酒米勒，以及獲得助攻王的桃園璞園吳家駿和裕隆納智捷李愷諺也入列，其中米勒還是本季得分王及阻攻王，同時獲得年度第一隊和年度前場防守球員的殊榮，一人收下5座獎座，年度獎項大豐收。

本季轉效力裕隆納智捷的李愷諺，轉隊第一年就獲選為年度第一隊及最佳防守球員，首次獲得兩項大獎的他感謝球團、教練以及隊友們給予的機會和幫助，讓他在本賽季獲得許多收穫，並承諾未來會持續努力，往自己的目標邁進。

本賽季達到生涯3000分里程碑的「喇叭」張博勝，首度獲選為年度第一隊，他也向疫情期間辛苦的防疫人員獻上敬意，並且感謝媒體的青睞及家人的支持；他也將獲獎歸功於球團、教練及隊友的信任，最後更向球迷們喊話，「謝謝一直以來支持我和台銀的球迷，希望有成功讓你們感受到台銀今年的進步。」

【第18季SBL超級籃球聯賽度票選獎項獲獎完整名單】

年度洋將：台灣啤酒 米勒

年度新人王：桃園璞園 盧峻翔

年度教練：台灣啤酒 周俊三

年度第六人：台灣啤酒 李啟瑋

年度 MVP：台灣銀行 謝宗融

年度第一隊【前場】：台灣啤酒 米勒、台灣銀行 謝宗融

年度第一隊【後場】：台灣銀行 張博勝、裕隆納智捷 李愷諺、桃園璞園 吳家

駿

年度防守球員【前場】：台灣啤酒 米勒

年度防守球員【後場】：裕隆納智捷 李愷諺

年度進步獎：台灣銀行 謝宗融

備註：年度獎項獲獎球員本季出賽場次須達 24 場以上

謝宗融 米勒 李愷諺

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