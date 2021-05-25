WNBA／遭對手教練歧視太胖 明星中鋒秀性感身材怒轟小白臉

日前WNBA拉斯維加斯王牌迎戰康乃狄克太陽的比賽，陣中明星中鋒坎貝琪(Liz Cambage)遭對方教練米勒(Curt Miller)拿自己的身材羞辱一番，隨後坎貝琪在IG上發洩情緒，公開批判米勒身材歧視的行為，隨後也遭聯盟處以禁賽1場、罰款1萬美元的處分。

坎貝琪在一陣攻防中，康乃狄克太陽教頭米勒為了試圖取得有利的判決，向裁判大喊，「拜託！她有300磅欸」，言論疑似歧視坎貝琪的身材，也讓這位明星中鋒不甘受挫，在個人IG限時動態發布一系列指責米勒的片段。

康乃狄克太陽教練米勒。 美聯社

「關於我個人，我永遠不會讓一個男人不尊重我，尤其是一個小白臉！這位太陽教頭，我不知道你的名字，但我需要你搞清楚，我身高有6呎8(約203公分)，然後我剛剛仔細檢查一下，我的體重是235磅(約106公斤)。」

對於米勒侮辱自己身材，坎貝琪不以為意，甚至以自己身為大塊頭感到非常自豪，「你最好尊重我及聯盟中其他女性，你很幸運那是發生在比賽期間，當下我只是想努力拿下比賽，無論如何，我告訴你這個小白臉，不要再試圖維護你的不安全感了，你說的根本全都是屁。」

坎貝琪曾於2012年幫助澳洲奪下倫敦奧運銅牌，更以53分成為WNBA單場最高得分紀錄保持人，而不論場內外，坎貝琪都有許多豐功偉業，副業為內衣模特兒的她，曾為Playboy推出的雜誌《Body》，拍攝一系列令人臉紅心跳的封面。