PLG／導入NBA經營模式 毛加恩盼打造歡樂籃球饗宴

P. LEAGUE+新軍新北國王總經理毛加恩今天表示，他希望把美國職籃NBA經營模式導入球隊，並在比賽周邊加入科技元素，讓全家一起看比賽之外，還能共創美好的家庭回憶。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今年將新增2支球隊，包括新北國王以及高雄鋼鐵人，聯盟將從4隊擴增至6隊，新北國王也找來籃球員出身的毛加恩擔任球隊總經理。

毛加恩自超級籃球聯賽（SBL）的璞園建築退休後，就進入母企業服務，本身也有經營餐飲副業，目前共有4家美式餐廳，去年10月因老婆待產，他希望把時間留給太太和小孩，也辭去工作專心在家陪產。

正因為過去是籃球人，PLG元年缺乏英語球評，在美國出生的毛加恩也義不容辭，如今搖身一變成為球團總經理，他承認：「能夠重新回來替台灣的籃球做點事，我很興奮。」

過去在璞園工作與經營餐廳的經歷，都是毛加恩的養分，他說：「我在璞園學習建案的行銷策略，餐廳裡讓我學會如何管理，如今也有機會把兩種經驗結合一起帶到球團裡。」

自小在美國成長的毛加恩對於NBA的經營模式充滿憧憬，他透露，新球隊的總教練將會有NBA助理教練資歷，希望能將新的觀念與訓練模式帶進台灣，而球隊主力約6至8人名單，則希望在6月底前搞定。

毛加恩強調，球團當中不乏有高科技人才，未來希望能將科技元素帶入球場，也會嘗試將球場打造成遊樂園，讓家長帶著孩子就能在球場玩一整天。