SBL／洋將中突圍 吳家駿首獲助攻王

原本今天要登場的第18季SBL超級籃球聯賽頒獎典禮，因新冠肺炎防疫警戒升級取消，今天直接公布各項年度數據得獎名單，台灣啤酒洋將米勒（J.D Miller）和裕隆納智捷喬丹（Jordan Tolbert）各抱走兩獎項，桃園璞園隊的吳家駿成唯一突圍的本土選手，首度抱走助攻王。

以場均4.9次助攻拿下助攻王的吳家駿提到，這一季比賽從連敗到連勝經歷許多不同的挑戰，從中得到許多經驗，除感謝球團和媒體，他也對球迷喊話說：「謝謝各位球迷朋友們的不離不棄，我會虛心學習、持續努力，在未來的每一個賽季都讓大家看到更好的吳家駿！」

米勒本季賽事繳出場均18.1分及1.9 阻攻，除幫助台啤一路過關斬將，並包辦本季得分王及阻攻王；季後賽加入裕隆的喬丹，本季例行賽效力璞園時，曾繳出「大三元」數據，並以廠均16.2籃板、2.2抄截帶走籃板王和抄截王獎座。

米勒將功勞歸於團隊，並希望以自己為例子，鼓勵正在追尋夢想的人，讓他們更有信心以及相信自己；台啤教練周俊三也對米勒的表現給予相當高度的肯定，周俊三說：「米勒的加入提升球隊攻防的戰力，同時與球隊的相處也非常融洽，感謝米勒為球隊獲得冠軍並創造聯盟許多紀錄。」

本季SBL例行賽共40場，出賽場次達24場的球員才可進入年度獎項統計；季後賽則是因新冠肺炎疫情升級影響喊卡，中華籃協和打進總冠軍賽的台啤及裕隆討論協調後，由兩隊並列冠軍。