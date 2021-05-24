快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／洋將中突圍 吳家駿首獲助攻王

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳家駿首度獲得助攻王。圖／中華籃協提供
吳家駿首度獲得助攻王。圖／中華籃協提供

原本今天要登場的第18季SBL超級籃球聯賽頒獎典禮，因新冠肺炎防疫警戒升級取消，今天直接公布各項年度數據得獎名單，台灣啤酒洋將米勒（J.D Miller）和裕隆納智捷喬丹（Jordan Tolbert）各抱走兩獎項，桃園璞園隊的吳家駿成唯一突圍的本土選手，首度抱走助攻王。

以場均4.9次助攻拿下助攻王的吳家駿提到，這一季比賽從連敗到連勝經歷許多不同的挑戰，從中得到許多經驗，除感謝球團和媒體，他也對球迷喊話說：「謝謝各位球迷朋友們的不離不棄，我會虛心學習、持續努力，在未來的每一個賽季都讓大家看到更好的吳家駿！」

米勒本季賽事繳出場均18.1分及1.9 阻攻，除幫助台啤一路過關斬將，並包辦本季得分王及阻攻王；季後賽加入裕隆的喬丹，本季例行賽效力璞園時，曾繳出「大三元」數據，並以廠均16.2籃板、2.2抄截帶走籃板王和抄截王獎座。

米勒將功勞歸於團隊，並希望以自己為例子，鼓勵正在追尋夢想的人，讓他們更有信心以及相信自己；台啤教練周俊三也對米勒的表現給予相當高度的肯定，周俊三說：「米勒的加入提升球隊攻防的戰力，同時與球隊的相處也非常融洽，感謝米勒為球隊獲得冠軍並創造聯盟許多紀錄。」

本季SBL例行賽共40場，出賽場次達24場的球員才可進入年度獎項統計；季後賽則是因新冠肺炎疫情升級影響喊卡，中華籃協和打進總冠軍賽的台啤及裕隆討論協調後，由兩隊並列冠軍。

米勒 吳家駿 SBL

相關新聞

PLG／聯盟新成員新北國王 毛加恩任總經理

PLG上周召開臨時董事會，並在聯盟法務團隊全程參與下以視訊方式進行「新北國王」與「高雄鋼鐵人」最後階段資格審查，最終確定...

SBL／洋將中突圍 吳家駿首獲助攻王

原本今天要登場的第18季SBL超級籃球聯賽頒獎典禮，因新冠肺炎防疫警戒升級取消，今天直接公布各項年度數據得獎名單，台灣啤...

東奧／拚門票 中華3對3女籃遠征奧地利

昨天是我國女籃好手魏于淳生日，她在特別日子和隊友劉希曄、林仙芳和教練錢薇娟及張寧一同飛往奧地利，準備後天登場的東京奧運3...

東奧／生日出發搶門票 3對3女籃啟程奧地利

受新冠肺炎影響，東京奧運3對3女籃資格賽從去年延期到本月26日登場，中華隊一行5人在「漂亮寶貝」錢薇娟領軍下今晚出發，力...

PLG／季後賽比準度 三分球大趨勢跟上NBA

P. League+季後賽夢想家vs.領航猿G5生死之戰，夢想家三分球44投17中，三分球命中率3成86，最終93：91力克領航猿，系列賽3：2淘汰領航猿，打進P. League+第一季總冠軍賽。夢想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。