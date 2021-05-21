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PLG／「成功的路上沒有盡頭」 張宗憲發文吐露球季感想

聯合新聞網 / 綜合報導
張宗憲浴火重生的故事令人激賞，而昨晚他也在IG傾訴一整季下來的感想。 聯合報系資料照
張宗憲浴火重生的故事令人激賞，而昨晚他也在IG傾訴一整季下來的感想。 聯合報系資料照

富邦勇士本土球星張宗憲揮別染毒低潮，用強勢表現贏得年度MVP的殊榮，並幫助富邦拿下象徵性的PLG元年冠軍，張宗憲浴火重生的故事令人激賞，而昨晚他也在IG傾訴一整季下來的感想。

張宗憲去年因涉嫌持有大麻電子菸，寶島夢想家(現為台新夢想家)在他被查獲後發布聲明表示，即刻起處以開除並立即離隊之處分，而去年甫加入PLG的富邦勇士球團，經過充分討論，認為張宗憲坦承錯誤，願意誠心悔改，並已接受法律處分，為錯誤行為付出代價，球團願意提供他一個改過自新的機會，在他職業生涯面臨重大考驗的時刻再度加盟富邦勇士。

本季張宗憲出賽22場，平均攻下15.6分、2.5籃板、2.9助攻及1.8抄截，其中得分居本土球員之冠，不但順利拿下年度MVP的榮耀，也幫助球隊奪下PLG元年冠軍。張宗憲在昨晚在IG發文，他指出為了給球團領隊蔡承儒承諾，自己唯一目標就只有奪冠，而當外界認為做為一個運動員很容易，可以邊運動邊賺到錢，又能得到名聲，不過張宗憲認為並沒有所想像這麼簡單，「撇開日復一日的練習不說，比賽前的焦慮，勝負的壓力，個人的表現狀況，上一場的好表現，很快會被人遺忘，下一場打不好，批評的聲浪馬上湧現，這些也不是什麼藉口，選擇籃球這條路時，就了解身後背負的好與壞。」

張宗憲認為，雖然拿下年度MVP，不過大家還是會期待你能拿下第二、第三個，所以自己在成功這條路上沒有盡頭，「或許是過去曾經一夜之間，失去一切，讓我更能輕鬆的看待很多事情，我不是說這些成就不重要，與其陷進這個框架中無限輪迴，我只想活在當下。」

最後張宗憲也特別感謝富邦球團全體人員及PLG執行長陳建州，「你們使我成為更好的人，很開心能一起達成目標，有些時候自己在場上情緒起伏很大，能理解我的人會懂，不能理解的，我也沒什麼好需要解釋，我不會為渴望勝利和競爭的心感到抱歉！現在，我只想稍微逃離籃球，等到時間到了，我們球場見。」

張宗憲 富邦勇士

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