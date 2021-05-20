WSBL／邱啟益拿最佳教練 林文佑連莊最佳進步獎

第16季WSBL因新冠肺炎疫情提前結束，聯盟今天公布年度教練、新人后、年度最佳第六人與年度最佳進步獎，台元女籃隊執行教練邱啟益驚險擊敗國泰女籃隊鄭慧芸，勇奪生涯執教首座最佳教練獎項，旗下愛將林文佑本季再有突破，再獲最佳進步獎肯定，抱走兩大獎。

邱啟益過去曾擔任裕隆男籃隊執行教練，上季正式接掌台元女籃兵符，儘管過去經歷皆沒有執掌女籃兵符經驗，但他願意傾聽陣中老將意見，並給足年輕球員信心，讓陣容越見充實的台元女籃，打出全新氣象，本季例行賽打出8勝4敗戰績，敗場全部來自霸主國泰，看得出已步上軌道。

「這是非常特殊的一年，充滿了挑戰性，我很感激我的球團與球員，成就了這個特別的賽季！」邱啟益感性表示，儘管冠軍賽因疫情無法打完，但他肯定球員的努力，打出精采一季，他說：「WSBL的教練都為了球隊做出很多的犧牲，只希望能幫助球隊變得更好，感謝各位媒體先進的青睞，能在眾多優秀教練中獲得這個獎項，是不可思議的榮耀。」

上季就拿下最佳進步獎的台元「得分后」林文佑，本季外線火力全面啟動，平均每場比賽以超過4成命中率飆進全聯盟最多的2.5個三分球，帶動她得分爆發力，一舉以17.3分射下本季得分后，表現再獲肯定，連續第二季拿下年度最佳進步獎的她說：「感謝邱哥平時嚴厲的督促，也謝謝球團對我的付出，給予我機會讓我不斷突破自己，期許自己能夠持續進步，每年都能挑戰這個獎項。」

本季新人輩出，效力台電女籃隊的選秀「狀元」陳孟欣，場均繳出6.0分、4.8籃板、3.6助攻，並以2.1次抄截與國泰女籃羅蘋並列抄截后，精采表現絲毫不見菜鳥生澀，讓她加冕新人后，陳孟欣說：「很開心能在這個賽季拿下這座獎項，因為在今年有很多很好以及出色的新秀，第一當然要先感謝有WSBL這個舞台讓我有所發揮，再來要謝謝台灣電力公司，讓我有機會上場去表現自己，最後謝謝家人、學姊以及支持我，支持台電的所有人，下個賽季會繼續努力，表現出更好的我！」

連莊抄截后的國泰女籃羅蘋，本季從板凳出發，平均每場繳出11.8分、2.4籃板、2.5助攻，是球隊替補席上的一把利刃，獲得年度最佳第六人的肯定，她說：「這個獎不是只代表我，更代表國泰女籃，只要看到國泰女籃球員出現在得獎者名單上，無論是誰得獎，我都會很開心。謝謝教練團給我機會與隊友們的互相支持，未來我會繼續做好自己的本分，下一季繼續突破自我！」

其他個人獎項，包括年度最佳防守球員、年度第一隊與年度MVP，將於明天正式公布。