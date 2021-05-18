SBL／台啤尚未確認不打 裕隆宣布並列冠軍後刪文

第18季SBL總冠軍戰因疫情升溫而喊卡，裕隆納智捷今晚在臉書自行宣布，中華籃協已裁定裕隆與台啤並列冠軍，隨後刪除貼文，但籃協說，還未收到台啤回覆，仍盼取得兩隊共識。

第18季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍戰採7戰4勝制，由衛冕軍台啤出戰裕隆，原訂15日在新北市私人場館晧宇訓練館閉門展開首戰，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市與台北市提升至三級警戒，賽事臨時喊卡。

因應疫情，台啤、裕隆已雙雙在15日停止訓練，中華民國籃球協會近日持續與兩隊溝通，顧及球員安全與現行防疫措施，希望能找出兩隊都能接受的方案，其中並列冠軍也是選項之一。

裕隆晚間自行在臉書粉絲團公布，籃協裁定兩隊並列冠軍的訊息，並提到裁定的結果也許有遺憾、也許不夠圓滿，但防疫當前，共同抗疫更是大家並肩作戰的責任。

不過，裕隆自行宣布並列冠軍約半小時，隨即刪除臉書相關訊息，中華民國籃球協會秘書長李一中表示，今天與兩隊溝通，希望取得兩隊共識，不清楚裕隆為什麼先行發布訊息。

李一中指出，台啤今天表達還需與球團高層溝通，明天早上才會回覆，「儘管原則上往這個方向走（並列冠軍），但我是希望能夠取得雙方共識」。