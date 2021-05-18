快訊

南投驚傳殺妻箱屍案 狠夫跑到萬華躲藏數天投案

疫情拉警報 中華郵政晚間再傳員工確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／台啤尚未確認不打 裕隆宣布並列冠軍後刪文

中央社 / 台北18日電
裕隆與台啤對抗。 中華籃協提供
裕隆與台啤對抗。 中華籃協提供

第18季SBL總冠軍戰因疫情升溫而喊卡，裕隆納智捷今晚在臉書自行宣布，中華籃協已裁定裕隆與台啤並列冠軍，隨後刪除貼文，但籃協說，還未收到台啤回覆，仍盼取得兩隊共識。

第18季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍戰採7戰4勝制，由衛冕軍台啤出戰裕隆，原訂15日在新北市私人場館晧宇訓練館閉門展開首戰，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市與台北市提升至三級警戒，賽事臨時喊卡。

因應疫情，台啤、裕隆已雙雙在15日停止訓練，中華民國籃球協會近日持續與兩隊溝通，顧及球員安全與現行防疫措施，希望能找出兩隊都能接受的方案，其中並列冠軍也是選項之一。

裕隆晚間自行在臉書粉絲團公布，籃協裁定兩隊並列冠軍的訊息，並提到裁定的結果也許有遺憾、也許不夠圓滿，但防疫當前，共同抗疫更是大家並肩作戰的責任。

不過，裕隆自行宣布並列冠軍約半小時，隨即刪除臉書相關訊息，中華民國籃球協會秘書長李一中表示，今天與兩隊溝通，希望取得兩隊共識，不清楚裕隆為什麼先行發布訊息。

李一中指出，台啤今天表達還需與球團高層溝通，明天早上才會回覆，「儘管原則上往這個方向走（並列冠軍），但我是希望能夠取得雙方共識」。

台啤 SBL

延伸閱讀

SBL／裕隆、台啤因應疫情 總冠軍賽備戰先喊停

Nissan、Luxgen銷量成長13%　裕隆第一季獲利爆發創十年新高！

裕隆Ｑ1獲利創十年新高 每股賺1.39元

SBL／總冠軍賽基本上閉門打 籃協：12日正式確認

相關新聞

SBL／台啤尚未確認不打 裕隆宣布並列冠軍後刪文

第18季SBL總冠軍戰因疫情升溫而喊卡，裕隆納智捷今晚在臉書自行宣布，中華籃協已裁定裕隆與台啤並列冠軍，隨後刪除貼文，但...

PLG／富邦勇士裁定冠軍 許晉哲：兩隊都努力過了

PLG在總冠軍賽前4戰打完後，由台北富邦勇士取得3：1聽牌優勢，不過卻因為國內疫情升溫導致賽事暫停，經過聯盟多日的協商，...

PLG／不打了！富邦勇士裁定奪冠、辛特力獲頒FMVP

繼中華籃協今天宣布第16季WSBL國泰女籃以現有戰績裁定封后後，PLG也在今天宣布總冠軍賽前四戰打完並因疫停賽後，經台北...

PLG／元年王者最快今裁定作收 官方曝光冠軍金盃

雙北受疫情影響，聯盟宣布總冠軍戰剩餘賽程全數在彰化縣立體育館舉行，不過疫情已蔓延至全台，彰化縣政府也宣布關閉各大運動場館，形同無限期延賽，最快將在今(18)日裁定系列賽以3勝1敗的富邦勇士拿下PLG元

WSBL／國泰裁定封后 台元教頭：疫情考量只能接受

受到國內本土案例激增，雙北市防疫警戒也升至第三級影響，中華籃協在今天宣布，第16季WSBL決定以裁定方式決定本屆名次，由...

SBL／裕隆、台啤因應疫情 總冠軍賽備戰先喊停

新冠肺炎本土疫情升溫，SBL超級籃球聯賽總冠軍賽雙強台灣啤酒與裕隆納智捷，自上週六起已雙雙停止球隊訓練，裕隆總教練邱大宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。