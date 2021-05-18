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PLG／元年王者最快今裁定作收 官方曝光冠軍金盃

聯合新聞網 / 綜合報導
在疫情壟罩當下，聯盟官方臉書粉絲團先曝光元年冠軍金盃，但元年冠軍可能會以裁定方式決定。 截圖自P聯盟官方粉絲團
在疫情壟罩當下，聯盟官方臉書粉絲團先曝光元年冠軍金盃，但元年冠軍可能會以裁定方式決定。 截圖自P聯盟官方粉絲團

雙北受疫情影響，聯盟宣布總冠軍戰剩餘賽程全數在彰化縣立體育館舉行，不過疫情已蔓延至全台，彰化縣政府也宣布關閉各大運動場館，形同無限期延賽，最快將在今(18)日裁定系列賽以3勝1敗的富邦勇士拿下PLG元年總冠軍。

在雙北實施第三級警戒後，國內另一籃球聯賽SBL早早宣布停賽，PLG則是決定關門比賽，並將賽事全數移往至彰化，但疫情延燒至全台後，PLG也不得不暫緩賽程。

先前聯盟已與兩球團尋找其他替代場館，聯盟執行長陳建州表示，在全台防疫升級當下，並不能貿然複賽，聯盟必須以防疫為第一優先。而在無限期停賽狀況下，聯盟將開會決議，最快在今日裁定富邦勇士拿下總冠軍。

在疫情壟罩當下，聯盟官方臉書粉絲團在昨晚深夜曝光元年冠軍金盃，「以聯盟核心精神PLUS(+)為概念，四個角所構成的+勾勒出聯盟元年與所屬四隊共同創立，同時+也代表團結的精神從基座向上延伸貫穿，幾何造型雕琢成漸趨堅固的盃身，象徵聯盟突破層層關卡將籃球推向高峰，成為一個不斷挑戰創新並且穩健發展的職業舞台。球面上寫下『就是一顆籃球』，提醒所有人莫忘愛籃球的初衷，而底座表面特別將聯盟元年精神『二十年磨一劍」刻下，以此迎接聯盟第一個冠軍隊伍誕生。」

在上周六總冠軍賽第四戰結束後，執行長陳建州強忍悲傷情緒提到，腦袋裡一直有一個畫面，就是冠軍隊伍開心的接獲這漂亮的獎盃，如果最後只能用裁定方式決定冠軍，對於這些辛苦一整季的球員來說是很大的遺憾，也會為他們感到不捨。

疫情 體育 三級警戒

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