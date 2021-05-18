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WSBL／國泰裁定封后 台元教頭：疫情考量只能接受

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
，第16季WSBL決定以裁定方式決定本屆名次，由國泰人壽獲得冠軍，之後依序為台元、中華電信與台電。 （中華民國籃球協會提供）中央社
，第16季WSBL決定以裁定方式決定本屆名次，由國泰人壽獲得冠軍，之後依序為台元、中華電信與台電。 （中華民國籃球協會提供）中央社

受到國內本土案例激增，雙北市防疫警戒也升至第三級影響，中華籃協在今天宣布，第16季WSBL決定以裁定方式決定本屆名次，由國泰人壽獲得冠軍，之後依序為台元、中華電信與台電，對於這樣的結果，台元女籃教練邱啟益強調，在以疫情為優先考量的情況下，只能接受這樣的方式。

中華籃協在今天指出，因近日來國內新冠肺炎疫情延燒，雙北市防疫升級，WSBL決賽日前宣布停賽後，仍無法確定何時能恢復比賽，考量疫情避免群聚以及參賽相關人員健康安全，決定以裁定方式決定本屆名次，由國泰人壽獲得冠軍、台元亞軍，中華電信與台電並列季軍。

籃協指出，受到疫情升級影響，WSBL賽事無法進行外，各球隊亦無法維持正常訓練，考量到疫情現況及球隊訓練困難，且目前仍無法規劃出明確復賽時程之下，決定依目前戰績裁定名次，由例行賽全勝且冠軍賽取得一勝的國泰人壽獲得冠軍、台元獲得亞軍，中華電信例行賽排名第三，但是季軍戰由台電搶下首勝，經協商後裁定兩隊本屆名次並列第三名。

至於本年度新人選秀會順位則不受影響，依WSBL選秀辦法規定各隊順位依據例行賽排名，本年度由台電獲得狀元籤，2至4順位依序為中華電信、台元、國泰人壽。

對於本賽季以裁定成績作收，排名第二名的台元女籃教頭邱啟益指出，籃協在昨天與各球團協商後作出了裁定的決定，球團也在以防疫為優先的情況下，接受這樣的結果。

邱啟益指出，在室內場館限制5人以下的情況下，只能容許兩名教練與三名球員進入練球，這樣的規定幾乎等同於無法進行團隊訓練，「畢竟我們又不是打三對三，雖然有點遺憾，畢竟如果要換個場地或是環境打，可能會有不一樣的結果，但現在全台場館幾乎都關閉，不太可能再找地方打，所以球團也以防疫為優先考量，配合這樣的決定。」

WSBL 邱啟益 選秀

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