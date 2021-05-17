SBL／裕隆、台啤因應疫情 總冠軍賽備戰先喊停

新冠肺炎本土疫情升溫，SBL超級籃球聯賽總冠軍賽雙強台灣啤酒與裕隆納智捷，自上週六起已雙雙停止球隊訓練，裕隆總教練邱大宗說：「防疫優先，現在不能存僥倖心態。」

第18季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽，原訂5月15日在新莊體育館開打，由於疫情攀升，因此在比賽開打前2天臨時宣布，比賽移師晧宇國際亞洲區籃球培訓中心並採「閉門」方式舉行。

不料總冠軍賽開打當天，雙北疫情爆發，疫情警戒也提升至第三級，比賽全面喊停，兩支參賽球隊也依規定宣布「放假」，即刻起停止訓練。

邱大宗表示，目前球隊週六上午仍有維持正常操練，不過雙北疫情升級後，訓練已全部喊停，他表示球員體能一定會下滑，「但現在全民的安全最重要」。

台啤球員則透露，在疫情警戒升級後，球隊也立即停止訓練，這兩天先放假，至於接下來要如何因應，則要等待球隊通知。

由於目前疫情仍有持續攀升跡象，邱大宗承認，比賽究竟何時能打沒人有把握，另一方面，「洋將的工作證只到5月25日為止，如今時間很緊迫，要申請展延也不知道來不來得及」。

邱大宗強調，就算洋將工作證可以展延，但目前比賽不知延到何時才會開打，因此在技術上也有困難。

中華籃協秘書長李一中表示，疫情變化瞬息萬變，只能走一步算一步，但接下來也會兩支球隊討論如何因應。