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籃球／NBA夢碎的下一步 中媒曝林書豪今夏將重返CBA

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪本季未能如願重返NBA賽場。 圖／擷自林書豪IG
林書豪本季未能如願重返NBA賽場。 圖／擷自林書豪IG

NBA例行賽在今（17）日正式落幕，同時意味著各家球隊不會再向自由市場尋求季後賽外援，台裔球星林書豪本季的NBA夢也宣告破滅，至於下一步該怎麼走，有中國媒體洩露了線索，表示他大概會重返CBA效力。

早在2020賽季，林書豪就曾為CBA的北京首鋼效力，當時繳出場均22.4分、5.6助攻、5.6籃板的不俗成績。在20-21賽季為了追尋重返NBA的夢想，32歲的他放下身段選擇加盟發展聯盟，繳出場均19.8分、3.2籃板、6.4助攻的成績單，得分名列排行榜第7，然而時至今日都未受任何球隊青睞。

中國籃球記者李群表示：「書豪今年夏天會來中國，他要參加一些綜藝節目的錄製，也會參加我們『豪群聯盟』的明星賽。雖然書豪目前人在美國，但他跟幾支CBA球隊有在接觸，下賽季可能會回到CBA征戰吧，希望他一切順利。我最欣賞書豪的是他對籃球的熱愛，他的成長過程總在被淘汰的邊緣，跟我小時候的經歷比較像，我們比較有共同語言。當然了，中美籃球之間有很多基礎理念確實不同。」

林書豪

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