PLG／富邦勇士大勝25分聽牌 何時挑戰封王有變數

PLG總冠軍賽第四戰今天繼續在彰化縣立體育館舉行，前一場比賽在延長賽取勝的台北富邦勇士隊，今天在上半場就以超高進攻效率取得22分領先，下半場甚至在多點開花的攻勢下取得最多35分領先，最終富邦勇士就以115：90擊敗夢想家隊，冠軍賽取得3：1聽牌。

富邦勇士與夢想家在冠軍賽第三戰打到聯盟本賽季首度的延長賽才分出勝負，兩隊今天繼續在彰化體育館開戰，富邦勇士面對僅有單洋將希克斯（Stephan Hicks）坐鎮的夢想家，在上半場就火力全開，包括張宗憲、辛特力和塞瑟夫都有雙位數得分進帳，而包括前幾戰並未有太多表現的簡偉儒和石博恩、林孟學，上半場在攻守兩端也都有所貢獻，讓富邦勇士取得60：38的大幅領先。

而夢想家在昨天宣布與洋將杰倫（Jerran Young）達成提前返美協議後，今天上半場進攻火力也因此受阻，雖然林俊吉、沃克分別有8分與7分進帳，但上半場夢想家兩分球命中率不到4成，三分球命中率更僅有2成27。

下半場富邦勇士持續多點開花的攻勢，將兩隊間的差距拉大到30分以上，第四節兩隊也開始走馬換將，其中大幅領先的富邦勇士甚至派上四本土球員搭配外籍生球員石博恩的陣容出賽，且還將最大領先優勢擴大到35分，最終富邦勇士也以25分差距取勝，系列賽取得3：1聽牌。

至於總冠軍賽第五戰，雖然聯盟在賽前公告將在明天於彰化縣體育館續戰，不過比賽中又傳出有變數，聯盟也將針對後幾場比賽賽程再做討論後公告，讓富邦勇士何時能挑戰封王仍是未知數。