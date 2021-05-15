PLG／加速打完冠軍賽 G5明晚七點彰化開打

PLG總冠軍賽今天將在彰化舉行第4場比賽，而受到雙北防疫警戒升至三級影響，聯盟也在晚間宣布將會把原先17日的第5戰改至明天在彰化縣立體育館舉行，如需要進行第6、7戰，也將改至18日、19日在彰化開打。

PLG總冠軍賽在進行完前三戰後由台北富邦勇士隊以2：1領先台新夢想家，儘管國內疫情在今天早上傳出升溫的狀況，雙北市更是已進入三級警戒，但PLG仍宣布第四戰今天照常在彰化閉門舉行，並且在晚間宣布第5戰和如果需要進行的第6、7戰也將在彰化進行，比賽時間則為16日、18日和19日。

PLG公告如下：

P. LEAGUE+ 針對今日（05/15）中央流行疫情指揮中心宣布雙北升級到第三級警戒，經與臺北富邦勇士及福爾摩沙台新夢想家協調且兩隊均同意之後，原定總冠軍賽G5至G7在臺北和平籃球館進行之賽程，將全數移至彰化縣立體育館，以「閉門」方式進行，調整後的賽程如下：

FINALS 4：05/15（六）19:00 彰化縣立體育館

FINALS 5：05/16（日）19:00 彰化縣立體育館

FINALS 6：05/18（二）19:00 彰化縣立體育館（如有需要）

FINALS 7：05/19（三）19:00 彰化縣立體育館（如有需要）

請球迷朋友待在家裡專心防疫，並透過民視151台、MOMOTV綜合台 75頻道及聯盟官方Youtube頻道觀賞精采賽事。

另外，由於疫情每天均有變化，聯盟將視疫情狀況隨時做出調整，造成不便之處敬請見諒，謝謝。