快訊

全台今增180例確診 陳其邁宣布：高雄進入準三級防疫準備

雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／雙北防疫升三級 冠軍賽延期開打至警戒解除

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雙北市防疫等級提升至三級影響，中華籃協在今天宣布總冠軍系列賽將暫停比賽，直至第三級警戒解除為止。 聯合報系資料照
雙北市防疫等級提升至三級影響，中華籃協在今天宣布總冠軍系列賽將暫停比賽，直至第三級警戒解除為止。 聯合報系資料照

第18季SBL總冠軍賽今天原訂在晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉行，不過受到雙北市防疫等級提升至三級影響，中華籃協在今天宣布總冠軍系列賽將暫停比賽，直至第三級警戒解除為止，至於WSBL冠軍賽也同樣暫停，中華籃協將會重新公告比賽日期與地點。

今年SBL總冠軍賽將由衛冕軍台啤出戰裕隆進行7戰4勝制，不過受到雙北市防疫升至三級影響，中華籃協公告今天開打的SBL冠軍賽與正在進行中的WSBL季後賽將暫停比賽，直至解除第三級警戒為止。

中華籃協公告如下：

今日疫情指揮中心緊急宣布雙北市15日下午四點起至28日升級為防疫第三級警戒，SBL總冠軍賽及WSBL決賽遵照政府防疫規定，自今日起暫停比賽至解除第三級警戒為止。

原訂今日起開打的第18屆SBL總冠軍賽及19、21日舉行的WSBL決賽，將全部暫停比賽，直到疫情指揮中心宣布解除第三級防疫後，本會將重新公告比賽日期及地點。

SBL WSBL 台啤

延伸閱讀

花蓮縣警局稽查八大行業 確保遵守防疫相關規定

台南警八大行業臨檢 意外查獲3名逃逸移工還讚台灣防疫

台東防疫突檢八大場所業者 酒店小姐：比臨檢還嚴格

SBL／台啤板凳佳 被看好連霸總冠軍

相關新聞

SBL／雙北防疫升三級 冠軍賽延期開打至警戒解除

第18季SBL總冠軍賽今天原訂在晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉行，不過受到雙北市防疫等級提升至三級影響，中華籃協在今天宣布總...

PLG／冠軍賽G4照常舉行 G5後賽程聯盟下午決議

PLG總冠軍賽第四戰今天在台新夢想家主場彰化縣立體育館舉行，儘管國內疫情升溫，雙北市更將防疫升至三級，不過聯盟在今天宣布...

SBL／台啤板凳佳 被看好連霸總冠軍

SBL總冠軍賽今天將在晧宇國際亞洲籃球培訓中心開打，由去年在冠軍賽拚戰到最後一場才分出勝負的衛冕軍台啤隊出戰老牌勁旅裕隆...

WSBL／台元林文佑奪得分后 感謝蔡佩真喊話放心投

第16季WSBL年度個人獎項在今天出爐，得分后由台元女籃林文佑奪下，隊友蔡佩真則第十度贏得籃板后，至於助攻后為國泰女籃後...

PLG／身體出狀況 夢想家與杰倫協議提前返美休養

PLG總冠軍賽在昨天進行完前三戰後，台北富邦勇士以2：1暫時領先台新夢想家，儘管陷入背水一戰的狀況，不過夢想家球團仍在今...

PLG／0.5秒被追平 勇士加班險勝

PLG總冠軍賽第三戰昨天移師彰化縣體育館開打，儘管本場比賽受到疫情影響改為閉門開打，但地主台新夢想家隊仍與來訪的台北富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。