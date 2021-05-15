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SBL／雙北防疫升三級 冠軍賽延期開打至警戒解除
第18季SBL總冠軍賽今天原訂在晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉行，不過受到雙北市防疫等級提升至三級影響，中華籃協在今天宣布總冠軍系列賽將暫停比賽，直至第三級警戒解除為止，至於WSBL冠軍賽也同樣暫停，中華籃協將會重新公告比賽日期與地點。
今年SBL總冠軍賽將由衛冕軍台啤出戰裕隆進行7戰4勝制，不過受到雙北市防疫升至三級影響，中華籃協公告今天開打的SBL冠軍賽與正在進行中的WSBL季後賽將暫停比賽，直至解除第三級警戒為止。
中華籃協公告如下：
今日疫情指揮中心緊急宣布雙北市15日下午四點起至28日升級為防疫第三級警戒，SBL總冠軍賽及WSBL決賽遵照政府防疫規定，自今日起暫停比賽至解除第三級警戒為止。
原訂今日起開打的第18屆SBL總冠軍賽及19、21日舉行的WSBL決賽，將全部暫停比賽，直到疫情指揮中心宣布解除第三級防疫後，本會將重新公告比賽日期及地點。
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