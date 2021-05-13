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PLG／賈西亞連三戰未登錄 許晉哲：贏球狀態不更動

聯合報 / 記者劉肇育／彰化即時報導
富邦隊洋將賈西亞。圖／富邦勇士隊提供
富邦隊洋將賈西亞。圖／富邦勇士隊提供

PLG總冠軍賽第三戰今天移師台新夢想家隊主場彰化縣體育館舉行，賽事也受到疫情影響改為閉門開打，而今天兩隊在洋將戰力上也排出與首戰相同的陣容，夢想家由杰倫（Jerran Young）搭配希克斯（Stephan Hicks），台北富邦勇士隊則是連續三場派出塞瑟夫（Ihor Zaytsev）搭配辛特力（Michael Singletary），賈西亞（CharlesGarcia）則是連三戰缺陣。

PLG總冠軍賽前兩戰在台北和平館打完後，富邦勇士與夢想家戰成1：1平手，不過在第二場比賽拿下17分、13籃板、10助攻「大三元」的夢想家洋將塔克（Anthony Tucker）則是因為老婆預產期提前，在昨天已提前返美，代表夢想家接下來系列賽將以杰倫和希克斯頂上雙洋將戰力。

至於富邦勇士今天則是繼續排出塞瑟夫搭配辛特力的組合，對於賈西亞冠軍賽連三戰未登錄，總教練許晉哲則解釋，在球隊處在贏球狀態的情況下，並沒有更換組合的打算，而對於總冠軍賽改為閉門開打，他則說：「我們也不是沒有這樣的經驗，畢竟今年在領航猿隊主場就有過。」

富邦勇士 夢想家 希克

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